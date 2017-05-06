國5直接銜接蘇花改 高公局：可能有安全性問題
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蘇花改為銜接國道5號，恐導致蘇澳塞爆，交通部高公局表示，國5直接銜接蘇花改，因兩條道路服務容量差異大，可能會有安全性、道路定位及環評等問題。
高公局表示，對於蘇花改通車後對蘇澳地區所帶來的交通影響，都已事先探討並提出改善措施與因應作為，像是辦理「國道5號蘇澳端銜接台9線可行性研究」、「蘇澳服務區整體建築物與相關附屬設施新建工程」及配合公路總局推動交通分流等各項措施。
為因應蘇花改全面通車後長期性需求，高公局104年著手辦理「國道5號蘇澳端銜接台9線可行性研究」，評估以分流策略先將國5末端銜接台9線，增加出入口匝道服務地方，看能否改善國5末端車流集中於蘇澳端進出，造成馬賽路口服務水準不佳情形，並提供往來冬山等地區服務功能。該案可行性研究經與宜蘭縣政府討論，目前已提報交通部，將於5月中轉行政院審核，但研究報告成果仍保留未來直接銜接蘇花改彈性。
高公局表示，國5直接銜接蘇花改主要問題，是因國5設計速率為每小時120公里，採雙向4車道配置；蘇花改為每小時60公里，採雙向2車道配置；兩條道路服務容量差異大，直接銜接有安全性、道路定位及環評等問題，還需深入探討，高公局未來會持續進行滾動檢討。
對於塞車問題，依據公路總局「台9線蘇花公路山區路段改善計畫對於宜花地區影響之調查分析」，往返花蓮尖峰車流量現況約每小時400至500輛小客車，蘇花改通車後約為600至700輛，顯示蘇花改通車後對蘇澳地區交通影響不大。而蘇澳地區有台2、台2戊及台9等省道，最大道路容量每小時超過6000輛小客車，經評估道路容量足夠，
另外，蘇花改為多隧道路段，駕駛人開車易感疲累，為提供用路人停靠休息空間，提高行車安全，高公局已著手辦理「蘇澳服務區整體建築物與相關附屬設施新建工程」，第一期工程將配合蘇花改通車期程適時啟用。
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