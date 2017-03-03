圖書館平鎮分館整修7個月 3月7日開館
2017-03-03 15:26
［記者謝武雄／桃園報導］桃園市立圖書館平鎮分館於去年7月進行閱覽空間改善工程，3樓自修室、筆電區暫停開放，工程於去年完工，如今完成驗收，將於3月7日開放營運，平鎮市民可多加利用。
圖書館平鎮分館位於平鎮區環南路三段88號，整個工程，教育部補助300萬元外，市府投入700多萬元進行空間改造，改造後的平鎮分館，一樓大廳入口有「玻璃裝置藝術牆」，放置在地藝術家作品，另，二樓服務櫃臺、新書展示及館藏空間氛圍營造等均顯示桃園市立圖書館及區公所在推動閱讀及樂齡學習上之努力。
圖書館平鎮分館也兼具老人文康中心功能，市府也投入經費修繕並充實設備，工程於去年八月開工，十一月完工；未來圖書館兼老人文康中心將提供市民更多終身學習資源，未來將結合館藏特色辦理閱讀推廣活動，以活化館舍機能。
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