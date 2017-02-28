台東「小富二代」揪團行善 今辦義賣會

台東青年們揪團義賣，賣菜場面熱絡。（記者黃明堂攝）

2017-02-28 12:18

［記者黃明堂／台東報導］台東市南京路今天舉辦義賣會，義賣夜市小吃、新鮮蔬果…，不忘炫一下耀眼超跑…，這是台東「小富二代」們揪團行善，義賣所得將捐給社福團體。

在大太陽下，民眾熟悉的射飛鏢、撈魚、臭豆腐等有吃有玩的夜市攤販，人潮搶搶滾，更多主婦光顧的是菜攤，賣高麗菜、蕃茄等等，只是賣菜的，都變成了青年面孔。現場還搭配義剪、義診，讓需要的民眾接受免費服務。

這場活動是由台東縣青年聯合促進會所舉辦，共有50個攤位，以園遊會型式進行。發起義賣活動的，都是台東在地「小富二代」，或創業青年。

台東缺乏大企業，「富二代」難尋，不過，很多傳統店家，甚至市場攤商，已由二代，甚至三代接手經營，他們組成聯誼組織，除了擴大社交網路，也要趁年輕就開始行公益。

協會會長鄭任宗說，協會成立3年，成員有70人，都在20歲到40歲之間，來自士農工商各行業，除了自行創業的，有很多是在地店家的第二代，有賣食用油的，有賣菜的、賣壽桃的，雖然大都小本經營，但大家都有及者行善的共識，所以首次舉辦義賣活動。