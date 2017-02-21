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「歐派」點了會抖又會叫 你能忍住不點嗎？

倒數計時器已累超過999天。（擷取自「觸碰忍耐計時器」網站）

2017-02-21  19:37

〔即時新聞／綜合報導〕打開網頁有豐滿的「歐派（日語：胸部）」在你眼前，你能忍住不點嗎？日本遊戲公司D3 Publisher昨天公開新作網站，並在網頁上放置「巨乳」倒數計時器，網友點擊「巨乳」還會抖動並出現喘息聲，但新遊戲發表時間就會增加1秒，若網友都忍住不點，遊戲官方原定2/27發表新作，不料，網友們都難以抗拒巨乳的誘惑，已累積到999天後才能上市。

日本遊戲公司D3 Publisher原定7天後（2/27）將公布新款遊戲內容，為吸引人氣，昨天（2/20）先推出考驗人性的「觸碰忍耐計時器」網頁，一點進來映入眼簾的是一對豐滿的巨乳，下方還有一個倒數計時器，網友們只要點擊這對「巨乳」，就會產生抖動的畫面，並發出喘息聲，只要網友們能克制慾望不去點，新遊戲就會如期上市，但倘若點擊「巨乳」，時間就會增加1秒，遊戲也將延後公布。

根據3C網站「電腦王阿達」表示，這個網頁在日本媒體報導後，隨即吸引大批網友點擊，截至今晚7點，網站上所顯示的延後時間已達到999天18小時。而知名臉書專頁「吹著魔笛的浮士德」貼文後，立即有網友留言開玩笑表示「最後廠商發現他們製作了一款永遠賣不掉的遊戲」。

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  • 一點進網頁，一對巨乳映入眼簾。（擷取自「觸碰忍耐計時器」網站）

    一點進網頁，一對巨乳映入眼簾。（擷取自「觸碰忍耐計時器」網站）

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