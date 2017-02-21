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玩LINE火大行為TOP10！ 做這件事最讓人不爽...

許多人生活中相當依賴通訊軟體LINE。（路透）

2017-02-21  18:51

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾每天依靠LINE才能過活，使用LINE時也發生不少趣事，最近日本網站《goo》進行調查統計出LINE的10大令人火大行為，意外的是，「已讀不回」竟不是火大榜首，「被指責為什麼已讀不回」反而最惹反感。

《goo》最近針對LINE使用行為進行調查，統計出最令人火大的10個LINE舉動，其中包括「一直收到遊戲邀請」、「狂用貼圖代替打字」、「一件事情硬要分好多句話發送」、「訊息傳過去了，卻一直看不到對方『已讀』」等。

不過最令網友意外的是，過去最令人火大的「已讀不回」卻沒有排在首位，最讓人火大的行為則是「被指責為什麼已讀不回」，可見日本網友不喜歡被人說教。

此外，過去日本研究也指出，對LINE依賴度較高的人，忍耐度則越低，以戀人為例，若對方已讀不回，最多只能忍5個小時；若對方是朋友，則可以忍9個小時，不過最長都無法忍耐超過半天。

LINE的10種令人火大行為：

第一名：被指責為什麼已讀不回
第二名：對方的已讀不回
第三名：一直收到遊戲邀請
第四名：訊息傳過去了，卻一直看不到對方「已讀」
第五名：在群組裡面一直瘋狂聊天，害每個成員手機狂響
第六名：一件事情硬要分好多句話發送
第七名：遲到的時候只用貼圖表達歉意
第八名：貼一大串網址給別人，然後又不解釋原因
第九名：莫名奇妙被別人加到同個群組裡
第十名：狂用貼圖代替打字

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