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爭取離島上百駐軍 高雄私大師搭機乘船授課

2017-02-21  15:53

［記者黃旭磊／高雄報導］少子化影響大學入學人數，高雄一家私大前往東沙島、烏坵，招攬上百名海巡及國軍弟兄就讀學、碩士，老師需搭機、船前往授課。

教育部統計，少子女化影響大學新生入學人數，以105至111學年最明顯，111學年起，大學新生人數降至20萬人以下，約為103年前的7成，高雄一家私大預見學生銳減，由校長帶隊到離島宣導，順利搶到海巡署東沙指揮部40名官兵就讀資管學士班、20人就讀資管碩士專班，海軍陸戰隊烏坵指揮部則有60人就讀企管學士班、30人就讀企管碩士班。

義大校長蕭介夫、進修部主任吳有龍及資訊管理學系主任曾淑美，本週專程前往東沙島宣導，展現招生企圖。

吳有龍表示，授課期間，資管系老師需搭立榮班機前往東沙島，企管系老師需搭船到烏坵，船期2週1班，相當辛苦。

吳有龍說，課程已申報教育部審核，若順利將在今年9月開課，學士班學程4年、碩士班2年，官兵調回本島可到高雄校區延續課程。

蕭介夫說，「教育是最好的投資，」離島教育資源匱乏，老師前往授課，讓駐守官兵及海巡弟兄，利用工作之餘學習，順利取得學位。

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  • 高雄一家私大前往東沙島招生。（資料照，記者黃旭磊攝）

    高雄一家私大前往東沙島招生。（資料照，記者黃旭磊攝）

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