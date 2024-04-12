視察高鐵橋下聯絡道延伸竹科通車效益 陳揆感謝地方和中央合作

行政院長陳建仁視察新竹縣高鐵橋下聯絡道完工後實益時提醒新竹縣市政府，中央編列4年400億預算推動人行安全永續計畫，提升行人安全交通設施，請縣市政府儘速提案爭取經費建設地方。（記者黃美珠攝）

2024/04/12 16:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府為了紓解新竹縣通往新竹科學園區車潮，推動高鐵橋下聯絡道工程，今年初全線通車。行政院長陳建仁今天會同新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、內政部次長吳堂安及民進黨立委柯建銘、陳培瑜等人實勘成效，他同時提醒新竹縣市政府，中央4年編列400億預算推動人行安全永續計畫，請地方也務必儘速提案爭取經費建設地方。

陳建仁說，聯絡道延伸工程得以通車，他要向地方政府致上最高敬意。科學園區是台灣經濟推動的重要引擎，帶動國家經濟發展，讓全世界看到台灣產業的韌性。感謝大家攜手合作，驗證只要中央和地方團結在一起，就能夠把國家建設做得更好，所以這項工程足以印證「團結就是力量」。

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陳建仁提到，他在行政院「畢業前」今天特地來謝謝大家，也要重申中央編列有4年400億預算，推動人行安全永續計畫，提升行人安全交通設施。他請託縣長楊文科、市長高虹安儘速提出相關計畫，讓中央可以早日撥出經費，使縣市交通及行人安全能夠更好。

至於目前全力推動的「桃竹苗大矽谷計畫」，他說，總統蔡英文也提醒絕對不要忘掉，中央會持續與地方一起努力，攜手合作把地方建設做得更好。

縣府工務處長戴志君簡報說，解決新竹縣市到竹科的交通壅塞，各單位多從闢建跨越頭前溪路廊著手。目前從頭前溪下游往上游已規劃或執行中的共5條路廊，分別是：

省道台1線替代道路工程、新竹縣市跨越頭前溪替代道路工程、國道1號楊梅到頭份段拓寬工程平面拓寬、經國橋道路改善工程以及高鐵橋下聯絡道工程，其中僅今天視察的路廊已經完工通車。

至於「台1線替代道路工程」第1階段、全長1.7公里的路段，獲核定總工程款28.4億，縣府正辦理招標，可望今年動工。

作為銜接園縣市主要路廊的經國大橋，短期雖導入「智慧化交通號誌即時控制系統」縮短車輛整體旅行時間，長期則由縣府爭取15.4億，正細部設計「新竹縣經國大橋交通改善工程」中。

戴志君說，配合國家的桃竹苗大矽谷計畫，縣府還提出高架式的「科技大橋」，正規劃以跨溪第6路廊的概念，幫忙連通台知園區和竹科3期，從中紓解經國橋、高鐵橋下道路的交通負荷。

高鐵橋下聯絡道是條新闢道路，總長4公里，前後歷經10多年，花費36.68億元，今年1月全線通車。

縣長楊文科則說，桃竹苗大矽谷計畫不能少了台灣知識經濟旗艦園區和竹科3期，否則就不成大矽谷，他請中央加速核定，同時也能支持前述科技大橋計畫，以強化地區發展。

市長高虹安說，高鐵橋下聯絡道延伸到竹科工程完竣通車後，新竹市光復路1段（介壽路到竹中）降低約3成車流，旅行時間減少17.5％。周邊的介壽路和慈雲路各自減少約16％和7.1％的車流，明顯紓解這幾條道路的交通壓力。

新竹縣高鐵橋下聯絡道分3期施工，在今年1月全線通車。（記者黃美珠攝）

行政院長陳建仁（右3）今天會同新竹縣長楊文科（中）、新竹市長高虹安（左2）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右2）等到場實勘成效。（記者黃美珠攝）

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