視察高鐵橋下聯絡道延伸竹科通車效益 陳揆感謝地方和中央合作
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府為了紓解新竹縣通往新竹科學園區車潮，推動高鐵橋下聯絡道工程，今年初全線通車。行政院長陳建仁今天會同新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、內政部次長吳堂安及民進黨立委柯建銘、陳培瑜等人實勘成效，他同時提醒新竹縣市政府，中央4年編列400億預算推動人行安全永續計畫，請地方也務必儘速提案爭取經費建設地方。
陳建仁說，聯絡道延伸工程得以通車，他要向地方政府致上最高敬意。科學園區是台灣經濟推動的重要引擎，帶動國家經濟發展，讓全世界看到台灣產業的韌性。感謝大家攜手合作，驗證只要中央和地方團結在一起，就能夠把國家建設做得更好，所以這項工程足以印證「團結就是力量」。
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陳建仁提到，他在行政院「畢業前」今天特地來謝謝大家，也要重申中央編列有4年400億預算，推動人行安全永續計畫，提升行人安全交通設施。他請託縣長楊文科、市長高虹安儘速提出相關計畫，讓中央可以早日撥出經費，使縣市交通及行人安全能夠更好。
至於目前全力推動的「桃竹苗大矽谷計畫」，他說，總統蔡英文也提醒絕對不要忘掉，中央會持續與地方一起努力，攜手合作把地方建設做得更好。
縣府工務處長戴志君簡報說，解決新竹縣市到竹科的交通壅塞，各單位多從闢建跨越頭前溪路廊著手。目前從頭前溪下游往上游已規劃或執行中的共5條路廊，分別是：
省道台1線替代道路工程、新竹縣市跨越頭前溪替代道路工程、國道1號楊梅到頭份段拓寬工程平面拓寬、經國橋道路改善工程以及高鐵橋下聯絡道工程，其中僅今天視察的路廊已經完工通車。
至於「台1線替代道路工程」第1階段、全長1.7公里的路段，獲核定總工程款28.4億，縣府正辦理招標，可望今年動工。
作為銜接園縣市主要路廊的經國大橋，短期雖導入「智慧化交通號誌即時控制系統」縮短車輛整體旅行時間，長期則由縣府爭取15.4億，正細部設計「新竹縣經國大橋交通改善工程」中。
戴志君說，配合國家的桃竹苗大矽谷計畫，縣府還提出高架式的「科技大橋」，正規劃以跨溪第6路廊的概念，幫忙連通台知園區和竹科3期，從中紓解經國橋、高鐵橋下道路的交通負荷。
高鐵橋下聯絡道是條新闢道路，總長4公里，前後歷經10多年，花費36.68億元，今年1月全線通車。
縣長楊文科則說，桃竹苗大矽谷計畫不能少了台灣知識經濟旗艦園區和竹科3期，否則就不成大矽谷，他請中央加速核定，同時也能支持前述科技大橋計畫，以強化地區發展。
市長高虹安說，高鐵橋下聯絡道延伸到竹科工程完竣通車後，新竹市光復路1段（介壽路到竹中）降低約3成車流，旅行時間減少17.5％。周邊的介壽路和慈雲路各自減少約16％和7.1％的車流，明顯紓解這幾條道路的交通壓力。