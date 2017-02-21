| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

法蒂瑪聖母顯現100週年 週日屏東萬金大遊行

聖母遊行吸引民眾。（資料照，萬金聖母聖殿提供）

2017-02-21  13:28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕從義大利搭飛機來的的法蒂瑪聖母像，預計在26日巡迴到屏東萬金聖母聖殿，並在晚間舉行大遊行，教堂也預估，至少會有2000名信徒參與。

教堂表示，今年是法蒂瑪聖母顯現100週年，教宗方濟各今年祝聖六尊聖母像在全球6大洲巡迴，讓全球的天主教徒感受天主的恩典，上星期聖母像從義大利來台後，陸續在台北、台中及高雄等教區巡迴，這個週末將來到萬金。

神父徐清賢說，今年5月13日是法蒂瑪聖母顯聖100週年，教堂特別在2月26日晚間7點起進行大遊行，希望來台的聖母像、教友們賓至如歸，而鄰近萬金教堂的赤山道理廳也是信奉法蒂瑪聖母，從5月11日至13日將舉行「三日慶典」，屆時也歡迎民眾一起參加。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 法蒂瑪聖母 萬金聖母聖殿
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：法蒂瑪聖母顯現100週年 週日屏東萬金大遊行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.