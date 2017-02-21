法蒂瑪聖母顯現100週年 週日屏東萬金大遊行

聖母遊行吸引民眾。（資料照，萬金聖母聖殿提供）

2017-02-21 13:28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕從義大利搭飛機來的的法蒂瑪聖母像，預計在26日巡迴到屏東萬金聖母聖殿，並在晚間舉行大遊行，教堂也預估，至少會有2000名信徒參與。

教堂表示，今年是法蒂瑪聖母顯現100週年，教宗方濟各今年祝聖六尊聖母像在全球6大洲巡迴，讓全球的天主教徒感受天主的恩典，上星期聖母像從義大利來台後，陸續在台北、台中及高雄等教區巡迴，這個週末將來到萬金。

神父徐清賢說，今年5月13日是法蒂瑪聖母顯聖100週年，教堂特別在2月26日晚間7點起進行大遊行，希望來台的聖母像、教友們賓至如歸，而鄰近萬金教堂的赤山道理廳也是信奉法蒂瑪聖母，從5月11日至13日將舉行「三日慶典」，屆時也歡迎民眾一起參加。