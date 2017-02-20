交通部推6項措施 要讓民眾228連假安心出遊

2017-02-20 19:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕面對即將來臨的228連續假期，交通部觀光局、公路總局將針對旅遊產品、遊覽車、駕駛採取6項措施讓消費者安心出遊。

一、嚴查旅遊產品，觀光局將會同勞動部、中華民國旅行業品質保障協會、消基會等單位，共同對市面上1、2日遊的旅遊產品作合宜性審查，旅遊行程時間較長者，必須替換駕駛並於行程表揭露。其他凡價格、遊程不合理者，將直接要求下架。

二、推薦優質服務，由公路總局公布連續2期評鑑成績獲優良遊覽車業者名單，總共41家供民眾參考選用。

三、杜絕不良服務，總計有27家遊覽車業者遭公路總局連續2期評鑑為丙、丁等，這些業者未來假期所提供的遊程、駕駛將由觀光局會同公路總局共同嚴格審查，避免劣質服務影響國人信心。

四、管制老車旅程，對於車齡10年以上遊覽車，協調業界、公會透過GPS避免車齡老舊遊覽車行駛海拔500公尺以上山區道路。

五、召回老車嚴檢，交通部公路總局針對0213國五事故共166輛同型車，即日起召回臨檢，並針對95年之前已進入市場服務的5157輛老舊遊覽車，於3月底前完成盤查；另針對車體銹蝕、座椅不佳、違規件數偏多及運輸業考核丙丁等業者車輛增加實施專案臨檢。

六、清查高風險駕駛，公路總局將對有重大或高頻次違規、行為偏差等危及消費者權益或安全的駕駛人，會通知所屬遊覽車客運公司或旅行業，重新檢討是否持續雇用與合作。