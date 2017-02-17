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后里泰安櫻花開三成 緝毒犬A弟喜迎賓

后里泰安社區櫻花，本週約有三成開花。（記者張軒哲攝）

2017-02-17  17:22

〔記者張軒哲／台中報導〕賞櫻不用上山！武陵賞櫻團遊覽車出意外，也讓不少欲上山賞花民眾打退堂鼓，后里泰安櫻花目前已三成開花，19日將舉辦泰安櫻花季開幕活動，預料將展開賞櫻熱潮，派出所新成員緝毒犬「A弟」擔任迎賓犬，不時與遊客拍照。大甲警方今日公佈賞櫻交通管制路線，盼民眾遵守交通管制。

大甲分局泰安派出所旁的八重櫻，每年櫻花盛開總是吸引眾多遊客賞花，是台中賞櫻熱門景點之一。粉色櫻花高掛枝頭，是寧靜村落最繽紛的季節，甚至有新人在櫻花樹下拍婚紗。

今年民眾櫻花祭，泰安派出所新亮點是緝毒犬「A弟」，活潑可愛的黑色拉布拉多犬，常湊熱鬧與遊客拍照，被浪漫櫻花包圍的泰安派出所，更被喻為全台最美麗的派出所。

本年度泰安櫻花季活動定於19日至3月5日結束，共計15天。大甲分局指出，預計投入400人次警力以維持周邊交通順暢。櫻花季期間，泰安老街至泰安國小為行人徒步區，禁止車輛通行，本次除開放堤防路及重劃東路等路段路邊免費停車外，另於福興路新規劃一停車場供遊客停放。

大甲分局建議民眾可至新泰安火車站搭乘每10分鐘發車一班的接駁公車，免去塞車之苦；開車的遊客則可將車輛停放於重劃東路及公館堤防路兩側或位於福興路之停車場後再步行前往。

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  • 泰安派出所緝毒犬A弟，成為社區新寵兒。（記者張軒哲翻攝）

    泰安派出所緝毒犬A弟，成為社區新寵兒。（記者張軒哲翻攝）

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