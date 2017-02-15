領務局精簡出國登錄 不用填身分證字號了

2017-02-15 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕鑑於日前發生外交部出國登錄系統遭駭一事，外交部領務局今（15）日表示，新版出國登錄已上線，並將原本必填的10項縮減至6項，移除較為敏感的個人資訊，除了讓出國登錄更加快速，也讓民眾不必擔心隱私資訊外洩。

綜合媒體報導，日前發生外交部出國登錄系統遭駭一事，領務局證實，有60多個外館信箱的電子郵件遭到不明IP位置攔截，約有1萬筆資料外洩，但目前尚未有民眾向領務局反映個資遭竊而造成損失。

領務局表示，經過檢討後，現在新版出國登錄已上線，將登錄資料縮減為6項，只需填寫中文姓名、護照號碼、電話、電子信箱、在台緊急聯絡人與電話等必要聯絡資訊，其他像是較為敏感的個人資料，如身分證字號、出生日期等則不需再填。

出國登錄讓民眾在出國前登錄個人資訊，並傳送至外館信箱，以便民眾若在海外發生急難，可獲得即時協助。領務局指出，同時也限制外館可以取用民眾登錄的期限，如民眾出國旅遊歸台後，該駐外代表處就不可再查閱民眾的資訊。