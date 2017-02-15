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不必再花2小時跑市區 泰安鄉就地製作健保卡

2017-02-15  12:08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗泰安鄉原鄉居民新福利！衛福部健保署北區業務組與泰安鄉公所合作，為方便位處偏鄉的民眾，開辦「在地製卡」服務，未來健保卡遺失或是損毀時，民眾不用再大費周章，跑到市區換卡。

「真的很方便」第一批享受在地製卡服務的泰安鄉民指出，以前都要跑到苗栗市區，來回路程超過兩小時，但是健保卡損壞或是不見，又不能置之不理，未來可以省下這趟路程，真的讓人覺得貼心，感謝這項服務，讓人覺得偏鄉民眾受到重視。

健保署北區業務組表示，民眾難免會因健保卡遺失或毀損等因素，需要申請補、換發新卡，不過各分區業務組聯合服務中心及全台各地聯絡辦公室，幾乎都位於市中心，對不少偏鄉民眾來說相當不便。

泰安鄉在地製卡服務上路後，也將提供簡易免費拍照服務，健保署北區業務組指出，未來鄰近泰安鄉的卓蘭鎮、獅潭鄉等地居民也可以就近使用，只要備齊相關證件，到泰安鄉公所不到10分鐘，就可立即領到附有個人照片的健保卡。

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  • 衛福部健保署北區業務組與泰安鄉公所合作，開辦「在地製卡」服務。（記者蔡政珉攝）

    衛福部健保署北區業務組與泰安鄉公所合作，開辦「在地製卡」服務。（記者蔡政珉攝）

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