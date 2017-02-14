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台東火車站改建可望年底完工 台鐵有意招商

台鐵將對台東火車站內部商業空間進行招商。（記者王秀亭攝）

2017-02-14  17:54

［記者王秀亭／台東報導］台鐵台東站改建工程預計最快今年底完工，台鐵貨運服務總所有意藉台北車站微風廣場的成功經驗，就台東火車站內商業空間進行招商，貨運服務總所總經理陳淑慧表示，台東將與羅東、新城、玉里等站，一併以評選方式招商，盼透過優質廠商進駐，帶動車站的經濟發展。

陳淑慧指出，此次以聯合招標形式，將羅東、新城、玉里及台東站併為一標，另外基隆與七堵站為一標，屏東、潮州站統一招商，新烏日站、員林站各為一標，東部四站以玉里站的商業空間最大，其次是羅東、台東及新城站，希望吸引想進軍東台灣的企業進駐。

貨運服務總所另將原設置於東部13處車站的自行車補給站再升級，準備以旅客服務站的形式，提供遊客更多元服務，陳淑慧說，透過13處統一招標，單一廠商進駐，未來不只是自行車補給或租賃，也可提供自小客車的租車服務，自行車、自小客車都可甲地租、乙地還，還可提供相關旅遊諮詢服務。

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  • 台東火車站正進行改建工程，內部空間預計今年中完工，台鐵將與羅東、新城、玉里等站一併招商。（記者王秀亭攝）

    台東火車站正進行改建工程，內部空間預計今年中完工，台鐵將與羅東、新城、玉里等站一併招商。（記者王秀亭攝）

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