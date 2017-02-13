埔東隧道連絡道工程環評 今天有條件過關

2017-02-13 23:58

［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣長邱鏡淳首次選縣長時所開出的選舉支票～埔東隧道連絡道，今天下午有條件通過了環境影響評估。雖然這條新闢道路工程多為地方人士所樂見，但環評委員們對於佔了這條連絡道約一半長度的隧道，其內部的排風措施如何對用路人的健康最不影響？所處的地下水紋會不會因為工程而起變化等都表關切，要求跟其他意見一併具體修正，做出定稿本，做為未來施工的最高指導原則。

不過身為開發單位的新竹縣政府工務處直言，這條道路的存在必須要有一定的公益性和必要性。

全長2公里多的連絡道，主要用在縮短新埔文山里到竹北東海地區舊稱「璞玉」，現在改名叫「台灣知識經濟旗艦園區」2地的交通時間，提高交通便利性，進而讓高鐵特定區的開發效益再往上翻。

但是換言之，只要璞玉一天沒有實質開發，這條連絡道存在的必要和公益性就相對還沒有出現，所以未來儘管定稿本出爐且過關了，是否能立刻啟動後續的徵收作業程序，還得看璞玉的開發進度才能決定。

新竹縣政府環保局今天下午第2次召開這條道路工程的環境影響評估審查大會，列席的竹北璞玉促進會理事長江順裕、代表新埔鎮長林保祿到場的秘書黃洸洲都說，希望能考慮地方未來長遠的人口增加、與都市發展，變更設計、加寬埔東隧道的斷面。

新埔鎮代陳新源則考慮隧道有3分之1路段在地下水位下方，所以關切這個工程對於地下水紋是否會有不當的影響。

多名審查委員對於隧道內的排風措施很在意，因為規劃單位利用車子行進的力量，讓隧道內部採自然排風法，有人擔憂隧道一開以後，空氣污染物會引入原來空氣品質比較好的區域。

另外這個工程包含規劃、設計、用地取得到施工完成，計畫長達84個月，等於一切順利也要7年後才能使用，所以有委員希望業者能補入，未來7年後，在這個隧道內機慢車輛、自行車輛的用路需求等。

勞動黨籍新竹縣議員高偉凱會後則要求縣府，應該正視萬一隧道內發生災害，不論是簡單的火燒車、或不幸有毒化物逸漏等狀況，前述自然排風法的設計恐怕無法有效、及時排出聚集在隧道內的有害廢氣這個問題。

此外，高偉凱對前述加寬隧道斷面的看法也表示支持，他認為這樣一來，未來或可有機會因應關西、新埔地區的發展，在這條連絡道規劃出現全縣第1條高承載或公車專用道。