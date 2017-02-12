太陽賞臉 台灣燈會馬拉松愈跑愈暖
2017-02-12 10:50
台灣燈會馬拉松在虎尾科技大學田徑場近5000人起跑。（記者廖淑玲攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕有夠勇！雖然只有10度低溫，全台第一次的台灣燈會馬拉松今天在虎尾科技大學田徑場開跑，近5000人起跑，還有北港農工老師林昌韋打赤膊上場，精神十足，吸引其他女跑友爭相合照，勇氣與豪邁打敗全場。
為行銷台灣燈會，雲林縣虎尾鎮虎尾溪城市發展協會舉辦路跑活動， 5300人報名，受天氣影響實際參加人數為4950人，一大早虎尾街道全是路跑人群，年紀最小的是6歲男童和父親一起跑，熱鬧滾滾。
虎尾溪城市發展協會理事長蔡文宜指出，昨晚台灣燈會點燈，今天又有台灣燈會路跑活動，展現雲林人的熱情，歡迎大家共襄盛舉，到雲林走遊賞花燈。
雖碰上今年最強寒流，大家的熱情絲毫不受嚴寒氣候影響，後來太陽也賞臉，天氣慢慢變暖，主持人主辦單位副會長廖進雄、嘉義北迴慢跑協會總幹事劉秀盆還穿起古裝扮皇帝和小兵，最受矚目。
47歲北港農工老師林昌韋打赤膊參加半馬，沿途都有人問他「會寒嘸？」還爭相合照，讓「林老師」啼笑皆非，以不到90分鐘完跑，相當神勇。活動中雖有陪同跑友參加活動的家屬不適，由社區巡守隊員廖坤標、虎尾鎮代表王彥量等人協助送醫，原來是緊急腹痛送醫後已無大礙，廖坤標等人的熱情備受肯定。
相關影音
參賽跑友擠滿田徑場。（記者廖淑玲攝）
北港農工老師林昌韋打赤膊上場，精神十足，有夠勇。（記者廖淑玲攝）
北港農工老師林昌韋打赤膊上場，吸引其他女跑友爭相合照。（記者廖淑玲攝）
雲林縣虎尾鎮虎尾溪城市發展協會副會長廖進雄、嘉義北迴慢跑協會總幹事還穿起古裝扮皇帝和小兵，最受矚目。（記者廖淑玲攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 「月亮杯」上市倒數 婦科醫：2類人不推薦使用
- 地震後萌犬度估守夜 網友心疼：快點睡啦
- 六甲逾3千隻火雞死亡 驗出禽流感陽性
- 《謠言終結站》 拔牙增「失智症」風險？ 口腔衛生不佳才會
網友回應
熱門新聞
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 相隔35年 旗山國中「半百」同學會
- 中國富商肖建華 蒙頭坐輪椅被帶走
- 輕輕一瞬 遇見貓
- 醫界擔憂無法參與WHA 外交部：全力爭取支持
- 心碎！夫病逝前緊握病妻手 病床上互相道別
- 維冠災戶餘悸猶存／李宗典默念佛號 洪家益妻嚇哭
- 巴格達暴力抗議釀7死 多枚火箭擊中綠區
- 反對年金改溯及既往 李來希嗆打訴訟戰
- 《還珠》 3人幫再聚首！紫薇同框小燕子五阿哥
- 低薪、景氣冷台灣實體黃金需求４年新低
- 〈夫妻加油站〉退一步 幸福回溫中
- 反制空拍機、輕航機侵擾 軍方硬起來
- 川普︰川習通話 對大家有利
- 新埔迎天穿 巨型花燈踩街
- 賴佩霞裝醜喊過癮 黃尚禾打手槍被打槍
- 〈徵文大拼盤〉家務有給 別做白工
- 璞園摩天樓「震」撼 斬裕隆收驚
- 北韓今早發射飛彈 川普的反應竟是...
- 阿公店溪自行車道改造 不再繞道
- 秀入浴照下半身被嘲弄 蛇精男神經線斷失控
- 情敵阻愛？下手溺殺判賠338萬
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊再戰2場 16日返台
- 梅蘭妮亞 沒陪安倍妻遊華府
- 鯨向海／深秋的漿糊
- 2/12重要財經新聞一覽
- 聲優王子好會撩 玫瑰飛吻電台粉
- 《自由廣場》請小英為曹老師主持公道
- 雲林連爆禽流感 林聰賢視察
- 土水師傅轉行 賣蛋糕9年出師
- 5.6強震 南台有驚無險
- 中信熱身賽 楊志龍情境演練過關
- 燈節花車遊行 賞「雞」人潮擠爆
- 合歡山路面結冰 限加掛雪鏈車通行
- 伊東勤︰陳冠宇爭一軍 要看經典賽表現
- 值勤小確幸 警局備小籠包、薑茶暖身
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lantern Festival sparks events
- 解勞資爭議 許勝雄出招…傳小英總統支持
- 劉奕兒上擂台 套布偶裝悶燒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：太陽賞臉 台灣燈會馬拉松愈跑愈暖
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分