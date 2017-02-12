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太陽賞臉 台灣燈會馬拉松愈跑愈暖

台灣燈會馬拉松在虎尾科技大學田徑場近5000人起跑。（記者廖淑玲攝）

2017-02-12  10:50

〔記者廖淑玲／雲林報導〕有夠勇！雖然只有10度低溫，全台第一次的台灣燈會馬拉松今天在虎尾科技大學田徑場開跑，近5000人起跑，還有北港農工老師林昌韋打赤膊上場，精神十足，吸引其他女跑友爭相合照，勇氣與豪邁打敗全場。

為行銷台灣燈會，雲林縣虎尾鎮虎尾溪城市發展協會舉辦路跑活動， 5300人報名，受天氣影響實際參加人數為4950人，一大早虎尾街道全是路跑人群，年紀最小的是6歲男童和父親一起跑，熱鬧滾滾。

虎尾溪城市發展協會理事長蔡文宜指出，昨晚台灣燈會點燈，今天又有台灣燈會路跑活動，展現雲林人的熱情，歡迎大家共襄盛舉，到雲林走遊賞花燈。

雖碰上今年最強寒流，大家的熱情絲毫不受嚴寒氣候影響，後來太陽也賞臉，天氣慢慢變暖，主持人主辦單位副會長廖進雄、嘉義北迴慢跑協會總幹事劉秀盆還穿起古裝扮皇帝和小兵，最受矚目。

47歲北港農工老師林昌韋打赤膊參加半馬，沿途都有人問他「會寒嘸？」還爭相合照，讓「林老師」啼笑皆非，以不到90分鐘完跑，相當神勇。活動中雖有陪同跑友參加活動的家屬不適，由社區巡守隊員廖坤標、虎尾鎮代表王彥量等人協助送醫，原來是緊急腹痛送醫後已無大礙，廖坤標等人的熱情備受肯定。

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參賽跑友擠滿田徑場。（記者廖淑玲攝）

北港農工老師林昌韋打赤膊上場，精神十足，有夠勇。（記者廖淑玲攝）

北港農工老師林昌韋打赤膊上場，吸引其他女跑友爭相合照。（記者廖淑玲攝）

雲林縣虎尾鎮虎尾溪城市發展協會副會長廖進雄、嘉義北迴慢跑協會總幹事還穿起古裝扮皇帝和小兵，最受矚目。（記者廖淑玲攝）

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