地震造成高市自來水管線破裂 水公司搶修完成

水公司搶修田寮區七星路斗姥廟漏水。（記者陳文嬋翻攝）

2017-02-11 20:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台南近海今凌晨發生地震，造成高市岡山區等5處管線漏水，所幸未釀成重大災情，台水公司派員加班搶修，已恢復正常供水，不影響住戶用水。

水公司表示，地震造成岡山區岡山北路大崗山廠、田寮區七星路斗姥廟、高楠公路群界橋等3處排氣閥漏水，另有2處小管線漏水，水公司今緊急派員，元宵節加班搶修，才恢復正常供水，請用戶可以安心，民眾若有供水問題，歡迎撥打免費客服專線1910，將提供民眾用水服務。

水公司指出，停水期間應關閉抽水機電源，否則馬達空轉過久會產生高溫，導致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全，水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用，產生二次污染。

水公司說，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，因水壓較低供水較晚，一旦恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，將派專人到府服務。