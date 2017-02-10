租金免稅額6000元 雙北房東喊不夠

內政部舉辦首場住宅租賃市場發展條例草案公聽會，不少人關心6000元免稅額問題。（記者鄭鴻達攝）

2017-02-10 18:57

〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對「住宅租賃市場發展條例草案」，不動產業者、地政士及房東在公聽會中，主張雙北房租每月多超過1萬元，6000元免稅額太低。內政部政務次長花敬群表示，若以月租2萬元來說，扣掉6000元後，再配合扣除53%房屋必要耗損成本認列減稅，實際僅需繳稅約1300元，接近最低所得稅率，誘因足夠。

內政部今舉行首場「住宅租賃市場發展條例草案」公聽會，會中邀請不動產業者、房仲業、房東等相關代表與會。永勝資產科技集團執行長徐銘達指出，租屋市場長期不健全，租屋業宛如棄兒，成為高房價元兇之一，在稅金問題，自用非自用地價稅相差近兩倍。

針對草案擬每月租金6000元以下，房東可免綜所稅，鼓勵房東釋出房屋出租，徐銘達表示現在以雙北租屋需求跟難度最高，再小的套房月租都要1萬元，希望能將6000元的額度提高，若因此能鼓勵屋主把多餘房子拿出來租，屋主意願解決，自然就會形成市場。

中華民國地政士公會全國聯合會榮譽理事長王進祥則認為，台灣租賃市場本就不正常、不健全外加逃漏稅嚴重，減稅是最大誘因，6000元額度太低、誘因不夠，且草案中「每屋」的名稱部分，未來恐怕在法律攻防、減免稅額計算有疑慮，每屋與每戶定義應更清楚。

個人房東施純傑表示，以房東立場他很支持此草案方向，但他無法忍受租金減稅優惠只針對代管、轉租業者，若房東們肯報稅，代管費用行情是總租金10%絕非僅僅5%，且若無償替親友代管房子，是否也要代管業執照，希望條例草案中的文字，能釐清這部分。

個人房東連先生指出，在雙北月租金6000元以下的多為頂樓加蓋、再隔間套房，若要一整層，月租金絕對都超過15000元，這部分免稅額應至少提高到25000元，或許此額度是因財政部會擔心因此讓稅額鉅減，但其實只要透過租屋平台的價格，就能查到出租價格。

花敬群回應，訂草案時每戶每月6000元額度，已針對個人小房東的減稅部分努力過，也跟財政部溝通過，並非只有為了業者，但確實有執行、解釋難度，月租金2萬元已算偏高，通常也是經濟較寬裕者在承租的全新或大型物件，房東可以有調控空間，可以漲租。

花敬群以每月租金2萬元為例，扣掉6000元額度變14000元後，再扣除53%房屋必要耗損成本認列減稅，房東實收租金2萬元，僅繳1300多元租金，已近最低所得稅率，誘因足夠，若一般租屋只需繳一點稅，不必擔心逃漏稅，繳一點稅就能合法且進入專業管理系統，讓大家都更好。