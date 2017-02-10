年紀大血壓高是正常現象？醫師這麼說...
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕許多大於65歲的老人家，總是以為年紀大之後血壓就會高一些，加上周遭也有不少親朋好友血壓高。因此，當血壓高於140/90mmHg，被醫師告知血壓偏高，需要做血壓控制甚至要服藥治療時，老人家常回說，「年紀大，血壓本來就會高一些，也沒甚麼不舒服或症狀」，而且周遭不少親朋好友血壓高了一些，也是沒服藥，同時也擔心一旦吃了藥就回不去了。
台大醫院新竹分院社區及家庭醫學部蔡瑞元醫師指出，根據2015年台灣高血壓治療指引，台灣高血壓盛行率（>140/90mmHg）男性為25%、女性為18%，年紀超過60歲則上升至47%。所以，年紀大的確會影響血壓，但是沒什麼不舒服或症狀就不需要就醫服藥嗎？
與高血壓相關的死亡原因如心臟疾病、腦血管疾病、高血壓性疾病，在民國104年台灣地區主要死亡原因分別排名第2、3、8名。因此，若是罹患了高血壓還是要好好治療。
許多老人家會有一個迷思，總認為若沒有身體不適就不需要嚴格控制高血壓，蔡瑞元醫師根據2015年台灣高血壓治療指引說明，基本上都要控制在<140/90mmHg，若合併有糖尿病、冠心病、慢性腎臟病併蛋白尿或是接受抗血栓療法來預防中風，則需更嚴格控制在<130/80 mmHg，只有年紀大於80歲單純罹患高血壓的老人家，血壓控制標準才可以放寬至<150/90mmHg。
醫師看診時經常遇到許多患者詢問「高血壓治療是否一定要服藥？」，其實是可以先做些生活型態上的改善。例如限制每天鹽分攝取、限制酒精攝取、減重、戒菸、飲食控制運動等，如果生活型態調整後還沒達到血壓控制目標，再來考慮藥物治療控制。
目前台灣高血壓控制率男性只有21%、女性高一點也只有29%。醫師呼籲為了健康，年長者千萬不要忽視血壓問題。
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