無輻射治療心律不整 16歲男孩能放心打球了
2017-02-10
記者林惠琴／台北報導
國內每年約新增200名兒童罹患心律不整，若未妥善治療，恐有死亡風險，儘管心導管技術進步足以根治，但要搭配使用X光機，有輻射線暴露風險，不過，去年台大醫院引進無輻射線心導管3D立體定位系統，現年16歲的梁同學就成為台灣首例接受零輻射心導管治療的兒童心律不整個案。
台大兒童醫院小兒心臟科主治醫師邱舜南表示，心律不整為心臟多一條或多條不正常傳導系統，進而造成短路，促使心跳飆升，患者可能會胸悶、胸痛，甚至昏厥、猝死。
邱舜南指出，國內18歲以下心律不整發生率約千分之一，過去治療以藥物控制為主，一旦停藥卻仍有發病機會，若使用心導管治療，必須搭配X光機，透過輻射透視來定位導管與心臟位置，因此有輻射線暴露情況，國外平均需要暴露33分鐘，台大醫院平均26分鐘，可能有影響健康的風險，尤其兒童器官尚未發育成熟，受害恐更大。
去年寶佳公益慈善基金會捐贈，台大醫院引進無輻射線心導管3D立體定位系統，邱舜南說，此系統透過貼片建立電磁場來定位導管與心臟位置，該院藉此將輻射線暴露時間大幅減至10秒以下，目前接受此療法的10名患者中，更有4名療程完全零輻射，且在公益團體協助下，未來10年內，提供15歲以下心律不整病童手術、耗材不用額外支付費用。
16歲的梁同學為國內首例接受零輻射心導管治療的兒童心律不整個案，原本國小是一、兩年發病1次，但進入國中變成一、兩個月1次，劇烈運動就會發作，每次送急診每分鐘心跳狂飆200下，但去年底接受手術後，現已可正常活動，很開心終於能好好打籃球。
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