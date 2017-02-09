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咖啡好處多 研究：喝咖啡有助抗老、抑制發炎

2017-02-09  21:49

〔即時新聞／綜合報導〕咖啡因為味道香濃又可以提神，很多人都喜歡喝。最近一項研究更發現，咖啡也有助抗老化、抑制發炎的功能。

據《康健雜誌》報導，《自然醫學（Nature Medicine）》期刊中刊登的一篇研究之前分析了老年人的血異樣本。結果發現，那些體內發炎基因較少的老人有一個共通點，就是他們有喝咖啡的習慣。而且那些每天喝5杯咖啡以上的人，身體的發炎反應更是最低的。

報導指出，發炎反應是身體的防禦機制，可以對抗感染、清除體內的毒素，但一個人的發炎防禦機的制運作，卻會隨著老化越來越失靈。而參與研究的學者認為，咖啡因可能阻斷了發炎反應的路徑，因此降低身體的慢性發炎反應。

咖啡除了有可以抗降低發炎的咖啡因，還有綠原酸與多酚類化合物，它們也有清除自由基、延緩低密度脂蛋白氧化、保護心血管等抗氧化功效。東海大學食品科學教授蘇正德建議，不喜歡喝咖啡的人也可以改喝綠茶，綠茶除了能抗氧化，還有降膽固醇、血糖、血壓、抗菌等功能。

相關連結請見：

康健雜誌 新研究：日喝5杯咖啡 有助抗老、抑制發炎

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  • 咖啡是許多人的日常飲品，根據最新的研究，咖啡具有抗老化、抑制發炎的功能。（路透）

    咖啡是許多人的日常飲品，根據最新的研究，咖啡具有抗老化、抑制發炎的功能。（路透）

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標題：咖啡好處多 研究：喝咖啡有助抗老、抑制發炎


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