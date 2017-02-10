《謠言終結站》甜玉米、紫地瓜全是基改的﹖ 衛福部： 錯誤訊息別相信
前言：
網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家吃得安心及放心。
記者林惠琴／台北報導
一則以「可怕的訊息終於宣佈」開頭的文字在LINE上廣為流傳，內文提及「條形碼以『8』開頭的是基因改造食品，且甜玉米、紫地瓜也都是基改食品，千萬不要吃」，但農委會、衛福部澄清，這些純屬謠言，提醒民眾對於欠缺根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要輕易相信，也別再轉傳了。
國際食品標準聯合會持續推動「食品條碼」（PLU Codes），以做為標準化食材履歷追蹤，目前以採4位碼為主，若是有機生產，則在4位碼之前加上「9」成為5位碼，並未提及任何「8」開頭與基改有關的資訊，因此衛福部食藥署澄清，網路流傳「食品條碼是『8』開頭就是基改食品」的訊息純屬謠言。
此外，對於甜玉米、紫地瓜是基改食材的說法，農委會指出，甜玉米、紫地瓜均為作物本身的品種特性，以傳統育種方式生產，與基因轉殖無關，且目前國內並未核准種植基改作物。
食藥署食品組科長周珮如說，現行規定基改食品原料均須經過嚴謹的審查，確保安全性等同非基改作物，再辦理查驗登記，取得許可證才可在國內上市。
已核准項目包含黃豆、玉米、棉花、油菜、甜菜，其中，棉花、油菜主要是榨油使用，若食品採用基改原料，包裝或散裝都已強制標示，提供消費者參考，提醒民眾不是用顏色區分是否為基改作物，並非色彩較鮮艷就是基改作物，而是要檢視標示。
另外，同則網路傳言內容也包含某知名飲料含有美國禁用農藥「多菌靈」（貝芬替），食藥署說明，美國食品藥物管理局雖曾於2012年從柳橙汁中檢出微量多菌靈，但對外聲明因「微量」而未採取下架，後續若有健康危害才會採取行動。而當時遭外界點名的業者，已澄清全系列產品送SGS檢驗後，均未檢出多菌靈。
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標題：《謠言終結站》甜玉米、紫地瓜全是基改的﹖ 衛福部： 錯誤訊息別相信
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