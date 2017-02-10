噎到致命！這4種人吃湯圓要小心
2017-02-10 11:30
〔記者何宗翰／烏日報導〕元宵節將近，湯圓元宵的成分為糯米，內餡的高油脂對身體容易造成負擔，烏日林新醫院肝膽腸胃科主任李傑哲建議，以下4種類型的民眾，宜少量食用湯圓，包括長輩與年紀較小的幼兒、胃食道逆流患者、接受過胃部切除手術的患者、以及配戴假牙者。
李傑哲表示，小朋友的消化功能比較差，而糯米含較多支鏈澱粉，黏性高，食用時沒有細嚼慢嚥或是直接一口吃下去，如果不慎突然噎到，一旦錯過急救的黃金時間，恐會因噎到致死。戴假牙的民眾在吃湯圓時，擔心湯圓會把假牙黏在一起，通常會選擇拔掉假牙來吃湯圓，但卻容易導致無法充分咀嚼湯圓，造成胃痛或小腸不適。
另外，糯米製的湯圓、麻糬、粽子、年糕等食物，需要花較長的時間來消化，食物、胃酸停留在胃太久，容易產生胃酸逆流，容易造成胃部負擔產生脹氣，曾遇過接受半胃切除手術的阿公，因為食用糯米製品，導致腸道阻塞，建議有胃食道逆流、消化功能不好、曾進行胃部切除手術的民眾，酌量食用。
烏日林新醫院營養師林宜德也建議，如果想吃甜的湯圓，可利用養生食材如：桂圓、紅棗、菊花或老薑熬煮湯底，減少甜湯的糖分及熱量；炸的元宵或湯圓，因炸過後外皮較硬不易消化，建議改用水煮或蒸煮湯圓。另外也不建議把湯圓當作正餐，必須攝取其他蔬菜、蛋白質等營養，避免累積過多熱量與負擔。
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