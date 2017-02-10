吃藥、做訓練 救回嗅覺
2017-02-10
記者蔡淑媛／台中報導
55歲的張先生一年前逐漸失去嗅覺，後來連最愛的咖啡和臭豆腐都完全聞不到味道，生活索然無味。就醫後才發現是小時候血管瘤接受放療，造成鼻甲萎縮合併嗅覺喪失，經藥物治療和嗅覺訓練，終於能再聞到咖啡香、開心吃臭豆腐，生活得有滋有味了。
台中榮總耳鼻喉部主任江榮山指出，不同程度的嗅覺喪失盛行率達10%，原因包括：外傷、鼻炎、感冒等，不少人沒了嗅覺不知道，等到瓦斯漏氣發生危險，或是吃到不新鮮的食物拉肚子才發現，建議有類似困擾者應及早就醫治療，以免嗅覺永久喪失。
張先生半年前就診發現嗅覺喪失，進行嗅覺閥值（濃度）檢測，試聞淡花香味，完全聞不出來，再漸進到濃花香，正常為負6分，他僅有負2分，完全聞不出味道。
再進行嗅覺識別檢查，包括聞口香糖、披薩或機油等味道，也無法辨別，嗅覺完全喪失。
江榮山發現張先生的鼻甲萎縮，鼻涕流不出來，鼻腔結痂，以致聞不到味道，且合併嗅覺喪失，以藥物治療清除結痂，接著服用藥物鋅，刺激嗅覺神經再生，並輔以嗅覺訓練。
經過3個月後，現在已進步到負2.5分，逐漸能聞到味道，預計再半年可恢復至5成嗅覺。
嗅覺訓練是聞4種味道：花香、水果、樹木和香料，來刺激嗅覺神經，使其細胞再生，恢復嗅覺。患者自行利用純精油依分類如玫瑰花、檸檬、茶樹、茴香等，早晚各聞10秒。
江榮山說，院內嗅覺中心每年約收治1千名不同程度的嗅覺喪失患者，25%是外傷、50%鼻竇炎、2%感冒，經治療後有60%至80%嗅覺改善、恢復，另外影響嗅覺的因素包括：萎縮性鼻炎、阿茲海默症和化學藥物。
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