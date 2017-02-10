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包餡湯圓 吃1顆要走21分鐘

2017-02-10

記者林彥彤／台北報導

再過幾天就是元宵節了，衛福部國健署昨天也公布各類市售湯圓熱量調查，結果發現，一顆「紫糯湯圓（花生）」熱量就高達72.6大卡，換算成人須快走21分鐘才能消耗熱量。國健署建議，民眾選購湯圓時要看標示，並減少調味與搭配運動來消耗熱量。

國健署調查市售各式湯圓，包括「芝麻湯圓」、「紫糯湯圓（花生）」、「包餡小湯圓（芝麻）」、「無餡紅白小湯圓」以及「鮮肉湯圓」等，結果熱量最高的是紫糯湯圓花生口味，其他甜湯圓每顆熱量也有70大卡以上；其中鮮肉鹹湯圓熱量雖僅有59.6大卡，但其鈉含量30毫克，更是甜湯圓0.4毫克的74倍。

國健署社區健康組長林莉茹表示，以正常成人體重60公斤靜態工作者計算，每吃一顆湯圓就須快走21分鐘來消耗熱量。因為每人一日所需熱量為1800大卡，鈉建議攝取量則不超過2400毫克；若攝取過量，恐造成肥胖、增加引發糖尿病、心血管疾病與高血壓等風險。

林莉茹說，4顆湯圓就等於一碗白飯的熱量。因此她建議，吃湯圓時，當天的飯量就應減少，而民眾在選湯圓時應看營養標示，或是選擇無包餡的紅白小湯圓，並搭配自然添加物如枸杞、桂圓、薑片等煮湯，吃完後也可三五成群「相招」運動，才可享受美食無負擔。

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  • 國健署建議不妨自製枸杞小湯圓養生且健康。（國健署提供）

    國健署建議不妨自製枸杞小湯圓養生且健康。（國健署提供）

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