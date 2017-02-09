孕期媽媽只吃蔬果好嗎？研究結果告訴妳情況可能不太妙！

2017-02-09 18:33

〔iStyle頻道／綜合報導〕不少人越來越崇尚養生，逐漸改變飲食習慣成為素食主義者，不過以營養和身體健康的角度來看，吃素者備受爭議，主要是因為有些養分可能無法補給，除此之外，根據「Daily Mail」報導，近期發表在《美國流行病學》雜誌，挪威科學技術大學研究發現，若是準媽媽們在懷孕期中吃素，胎兒早產和缺陷的風險會大大增加。

這項研究報告蒐集來自11個國家，共1萬1216個懷孕案例發現，不吃肉類、雞蛋和乳製品的人大多缺乏維生素B-12，因為它僅存於動物體內，其重要功能為生產紅色細胞和分解食物，所以若是懷孕期間很長一段時間都沒有補充這類營養，不僅會導致貧血，神經系統也會受到嚴重的損害，甚至提高21%早產的機率。

研究人員Tormod Rogne建議，若是無法改變飲食習慣，一定要多吃扁豆、堅果、穀物......等植物性蛋白，雖然效果很有限，但是多少能補充一點營養，另外也可以藉由補充適量的維生素B-12錠達到另一種補充營養的效果。