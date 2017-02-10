對抗寒流 多保暖才護心
記者林惠琴、陳建志、何宗翰／連線報導
昨日氣溫驟降，因腦血管、心血管疾病急診就醫患者增加1至2成，更有醫師表示，從過去經驗來看，預計明、後兩天相關患者人數可能攀上高峰，提醒民眾要注意保暖！
心血管疾病患暴增 醫︰明恐達高峰
三軍總醫院急診部主任藍國徵表示，此波寒流預計超過4天，從過去經驗來看，急診患者在寒流第3天達到最多，加上元宵節（2月11日）報到，不少民眾外出機會增加，傳染風險也提高，估計明、後兩天相關患者人數可能是尖峰。
藍國徵指出，腦血管或心血管疾病、多重疾病、敗血症等患者，可能因低溫引發「低體溫」，提醒民眾若有意識不清、高燒不退等情形，最好盡快就醫。
台中市一名男子日前突然出現胸悶冒汗、無法呼吸的狀況，家人趕緊聯絡消防隊送醫，檢查發現右冠狀動脈完全被血栓堵死，緊急治療後，才成功挽回一命。
亞大附醫心臟內科主治醫師張育晟表示，左冠狀動脈供應65%心臟血流，右冠狀動脈則供應35%血流，任何一條冠狀動脈發生狹窄或阻塞，就會影響心臟的氧氣及養分供給，若出現急性血栓，完全阻塞冠狀動脈，就會發生急性心肌梗塞。
張育晟指出，相關研究顯示，心肌梗塞患者若在病發90分鐘內接受心導管治療，除存活率高，預後效果也佳，「時間是能否存活的關鍵」。
烏日林新醫院心臟血管內科醫師柯國銓提醒，狹心症及心肌梗塞的典型臨床症狀為胸口悶痛，但要注意的是可能會發生在非典型部位，如下巴、脖子、上腹部緊痛或是左手臂內側，這時很容易被誤診為其他科別的問題。如果還有合併出現冒冷汗、頭暈、呼吸困難等症狀，極有可能是狹心症或心肌梗塞發作，必須盡速就醫。
三高族群外出要暖身 有不適快就醫
柯國銓也提醒，三高族群與心臟疾病患者在氣溫下降時要特別注意保暖，並且藥物要隨時備在身邊，以防突發狀況。
振興醫院急診科主任陳振德說，昨日心臟病、腦血管疾病患者增加2成，尤其是缺血性腦梗塞造成的中風情況最多，以60、70歲的年長者為主，並預計在寒流過後3至5天，呼吸道疾病患者也會增加，民眾起床後記得添加衣物，若要至戶外，先在室內活動一下筋骨，等到身體暖和後再出門，以免無法適應溫差而出現不舒服。
台北醫學大學附設醫院急診醫學科主任侯甚光強調，近兩天有6位腦出血、2位心肌梗塞、2位腦中風患者，以中老年人、三高患者為主，通常症狀為突然頭暈、胸悶，建議若休息10至15分鐘仍不見改善，或是過去未有類似症狀，最好及時就醫。
流感病號超越感冒 遇燈會恐掀疫情
馬偕醫院急診部主任解晉一說，這兩天到院急救、插管的患者多到爆，主要是心臟病、癌症等慢性病患，推估今年春節期間天氣溫暖，相關患者病情穩定較少回診，因此現在氣溫驟降了，就掛病號。
另衛福部疾管署副署長羅一鈞指出，上週社區呼吸道病毒監測發現，原本占比較低的流感已由3成竄升至突破5成，超越一般感冒，建議民眾出入人潮眾多的場所，必須落實手部與呼吸道衛生。
65歲以上成人、嬰幼兒、慢性病患與孕婦等高危險群，若出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，應儘速就醫。
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標題：對抗寒流 多保暖才護心
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