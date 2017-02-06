206地震1年了 幸福大樓重建之路一波三折

206強震中傾塌的幸福大樓，重建之路一波三折。（資料照，記者吳俊鋒攝）

2017-02-06 20:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕206地震滿1年，當時傾塌的台南市歸仁區幸福大樓，經長時間的官司訴訟，總算處理了所有權分割的問題，現又面臨住戶想搬離傷心地，希望政府比照維冠災民的模式，協助價購，爭議未解，原址重建之路再起波折。

另外，文化街上還有7戶連棟透天厝受災，因整個拆除、重建，或者結構修繕、補強等方式無法取得共識，震後復原進度仍停滯。

透天厝現場樑柱嚴重毀損，基於安全，騎樓仍以油壓千斤頂來協助支撐，居民掛出白布條，控訴建商施工不良，引人矚目。

去年206地震後，市政府全力投入復建，多數進度順利，甚至已經完成，都發、工務等局不諱言，目前就剩歸仁區遭遇的問題較為棘手。

幸福大樓位於信義北路口，包含店面與住家，共14戶，當時救援得宜，沒有居民受傷，但安全考量下，區公所先協助拆除，現址早已夷為平地，6位自購屋主起初都傾向原址重建。

區公所經建課長林垂逸表示，自購戶與地主協商，談不攏的情況下走訴訟程序，目前已經和解，所有權分割快要完成，卻又出現新的變數，讓進度又受到延宕。

林垂逸指出，其中2戶評估新大樓完工後，分配到的自家空間已不敷使用，決定放棄重建，想要賣地，公所正全力協調。

有災民認為，主因是重建之路遲緩，讓想離開的住戶失去耐性，再耽擱下去，連要繼續住下去的他們也都快沒信心了。

市政府副秘書長吳欣修說，由於土地受到分割，即使放寬建蔽率，也無法回到之前的樓板面積，災民認為未來居住空間不夠，可以理解，會先幫忙找買家，必要時，將視情況出手，再透過協議價購，解決問題。

至於文化街的災民，市政府工務局長蘇金安提到，想進行結構補強的有3戶，正好位於兩側，將協調先動工，完成後，再展開中間這4家的拆除、重建，過程若有相關問題，會努力幫忙排解。