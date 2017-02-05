初九拜天公 彰化人「以糧代金」堆滿桶

2017-02-05 14:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是正月初九「天公生」，全台唯一以「觀」為名並供奉玉皇大帝的彰化市元清觀，從昨晚子時（深夜11時）起，湧進信徒，人潮延續到今天中午仍在，廟方端上桌的麵線、湯圓等熱食一出菜就幾乎「秒殺」，連6000份壽桃和500份紫色花椰菜也出現人龍索取，信徒供奉金紙，暫放金爐旁堆得像小山，放在紅桶裡的「以糧代金」平安米，幾乎桶桶滿溢而出，善男信女虔誠信仰之心和積善德助弱勢表露無遺。

俗稱「天公壇」的元清觀，每年天公生，總是湧進大批信徒，廟方今年仍然比照往例封街，以利信徒進廟參拜，並依循古禮進行祭祀儀式，過程隆重，彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富、彰化縣議會副議長許原龍等人共同參與主祭，完成玉皇大帝的祝壽儀式。

民眾晚上排隊領取壽桃，排了半個多小時終於領到有玉皇大帝加持的壽桃，開心分享說，「拿到壽桃，吃平安又討到吉利，保佑工作順遂、生意興旺、賺大錢！」

白天，領到限量的彰化市特產青菜，有紫色、金色的花椰菜，還有芥蘭菜、茴香等等，高興心情全寫在臉上，邱建富說，「天公生」送彩色青菜讓民眾吃平安，祝福大家「紫氣東來，金雞鳴瑞」。

祝壽重頭戲則是廟方鼓勵信徒「以糧代金」，祭拜用平安米取代金紙，減少燃燒金紙數量，降低對空污的危害，拜過後平安米可拿回家吃平安，也可捐出做善事，不少信徒響應積善後助弱勢，拜完就把平安米投入貼著「物資捐贈處」的紅色大桶子，桶子一下就被放滿，廟方人員清空後很快又放滿。

現場同時請來法師為信徒消災解厄過七星平安橋，信徒捐100元可走平安橋，年年都會來走平安橋的吳姓民眾說，新春年頭走七星平安橋，可制煞除穢，祈求北斗星君庇護賜，抱著心誠則靈的心情，保佑平安健康、萬事如意。

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