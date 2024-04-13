打造校園性平環境 北市教育局盼3年內普設性別友善廁所

現代大眾對於性別友善概念越來越重視，台北市教育局統計，目前共有174校設置性別友善廁所；教育局長湯志民表示，普設性別友善廁所進程希望越快越好，希望3年內可以達成每校1間。（資料照）

2024/04/13 13:31

〔記者甘孟霖／台北報導〕現代大眾對於性別友善概念越來越重視，台北市政府於2022年起規定，新建校舍需設立至少1間性別友善廁所。台北市教育局統計，目前共有174校設置；教育局長湯志民表示，普設性別友善廁所進程希望越快越好，希望3年內可以達成每校1間。

北市教育局2016年起推動「性別友善廁所建置計畫」，鼓勵各級學校透過廁所整修工程機會，設立性別友善廁所；2022年起更規定，性別友善廁所掛零的公立學校，新建校舍工程必須納入設置性別友善廁所。

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湯志民表示，學校設置性別友善廁所通常有2種作法，一是將單間的無障礙廁所改裝；另一種則是學校因少子女化因素，有多餘的廁所空間，就可以設置為性別友善廁所。不過他也提到，設置性別友善廁所不是只貼標誌，相關空間的設計規劃也應符合規範，比如小便斗不能露出讓人看見、隔間也應注重隱蔽性等。

他認為，透過空間、環境來教育孩子是最有效的，性別平等教育概念也包含在內，目前除了配合校舍整建工程新建外，如學校評估有需求，也可向教育局提出單一修繕申請改建，目前希望先從已經進入青春期的國、高中先整建，目標希望3年內達成每校普設性別友善廁所。

教育局統計，目前台北市共有174間公立學校設有性別友善廁所，預計今年將再增加6校。

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