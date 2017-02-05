雲嘉以南空氣紅色警報 民眾宜減少戶外活動

今日早上8點，雲嘉南、高屏空氣品質指標AQI已經超過150微克/立方公尺。（取自環保署空氣品質監測網）

2017-02-05 08:44

〔記者陳炳宏／台北報導〕根據環保署空氣品質監測網8點5分發佈的空氣品質預警通報，環保署提醒民眾，雲嘉南及高屏地區，AQI達不良紅警示，對所有族群不健康，金門、北部、竹東及中部地區空氣品質指標AQI已達警戒橘，對敏感族群不健康；另呼籲民眾宜減少在戶外活動。

環保署昨天的空品預報顯示，5日高屏地區AQI為不良紅警示（對所有民眾不健康），中部及雲嘉南地區為警戒橘（對敏感族群不健康），其他地區普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

台南、高雄、屏東，多處測站AQI已達不良紅等級，所有民眾均應減少外出活動。（取自環保署空氣品質監測網）