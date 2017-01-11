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特休預排整年？假日調移？勞動部提老闆9大劣招懶人包

2017-01-11  08:07

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休新制上路後，出現許多資方規避的亂象問題。勞動部特別整理新制最問到的9大問題，在勞動部網站整理成「懶人包」為民眾解答。

因應一例一休新制上路，勞動部在官網整理了「勞動基準法修法常見問答集」，不過上路實施半個月後，雇主疑似為規避新制，出現種種亂象，勞動部特別再追加近日媒體上經常看到的9大問題。

勞動部新增9大問題的包括「雇主可否將國定假日、休息日與工作日調移？」、「雇主可否要求員工預排未來一整年的特休假？」、「雇主可否將特休假未休之工資改以年終獎金發放？」、「一例一休通過後，老闆可否少發獎金，將年終獎金改為發給特休工資及加班費之年終奬勵金？」，如果民眾有相關的疑惑，都可以上勞動部網站尋找解答。

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  • 因應一例一休上路後雇主企圖規避問題，勞動部於官網新增9大問題的「懶人包」來解答。（資料照，記者黃邦平攝）

    因應一例一休上路後雇主企圖規避問題，勞動部於官網新增9大問題的「懶人包」來解答。（資料照，記者黃邦平攝）

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相關關鍵字： 一例一休 休息日 勞動部 年終獎金 特休假
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