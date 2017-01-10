不一樣的公園國小志工團 說演導覽樣樣行

2017-01-10 18:45

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市公園國小志工媽媽陪伴孩子學習，說演解說樣樣行，為孩子量身訂作英語繪本故事說演，以及公園國小歷史文化解說導覽，打造多元學習的校園。

公園園國小志工英語繪本組今天帶領附設幼兒園、皇佳幼兒園、成功幼兒園等，共計300位小朋友，一起沉浸在英文故事繪本「永遠愛您」的劇情裡，除了體驗家人的愛，也營造英語學習氛圍，為台南市第二官方語教育盡一份心力，並給孩子但不一樣的生命教育。

另外還安排分站解說活動，透過九芎爺爺、小一體驗等關卡，由志工媽媽們為小朋友解說導覽，再現公園國小悠久的歷史與文化，讓孩子們進行一趟知性文化之旅，體驗百年老校的傳統與精神。

校長曾詠郎感謝志工們的付出，一路陪伴孩子學習成長，成為孩子們生命中的貴人。教務主任朱英男說，志工們用愛與行動，傳遞給孩子們的不只是知識與技能，更是充滿溫暖的體驗。「今天的學習真的很不一樣，因為我們有一群很不一樣的志工媽媽。」