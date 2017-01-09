南市觀光工廠人氣夯 春節推體驗與旅遊路線

2017-01-09 16:59

〔記者王涵平／台南報導〕南市觀光工廠數量全國第一，經發局新春推4大體驗與8條旅遊路線，要讓民眾五感體驗，盡情暢遊。

南市觀光工廠目前達23家，分布在15區，家數全國第一，多元豐富的展示內容及各式DIY體驗活動，吸引大批親子同遊。經濟發展局表示，農曆春節及228連假將屆，特別規劃4大主題體驗路線及8條區域旅遊路線，各觀光工廠於年假期間除部分時間休館外，也特別推出各項優惠方案。

經發局建議，可安排南市觀光工廠半日遊或1日遊，體驗吃的、用的、玩的產業文化生活之旅，例如特色主題美食、養生健康、生活創意、時尚樂活等4大主題體驗路線。

另結合觀光工廠周邊市場、商圈及臺南特色景點規劃8大區域旅遊建議路線，除可輕鬆體驗南市觀光工廠魅力，還可到鄰近商圈、市場名攤逛逛與品嚐台南在地小吃美食，飽覽臺台南特殊多元的旅遊風情。相關活動及訊息詳情可參考臺南市觀光工廠網站

http://www.tourismfactory.tw/index.php或至各家觀光工廠網頁、FB查詢。