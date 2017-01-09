| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

南市觀光工廠人氣夯 春節推體驗與旅遊路線

2017-01-09  16:59

〔記者王涵平／台南報導〕南市觀光工廠數量全國第一，經發局新春推4大體驗與8條旅遊路線，要讓民眾五感體驗，盡情暢遊。

南市觀光工廠目前達23家，分布在15區，家數全國第一，多元豐富的展示內容及各式DIY體驗活動，吸引大批親子同遊。經濟發展局表示，農曆春節及228連假將屆，特別規劃4大主題體驗路線及8條區域旅遊路線，各觀光工廠於年假期間除部分時間休館外，也特別推出各項優惠方案。

經發局建議，可安排南市觀光工廠半日遊或1日遊，體驗吃的、用的、玩的產業文化生活之旅，例如特色主題美食、養生健康、生活創意、時尚樂活等4大主題體驗路線。

另結合觀光工廠周邊市場、商圈及臺南特色景點規劃8大區域旅遊建議路線，除可輕鬆體驗南市觀光工廠魅力，還可到鄰近商圈、市場名攤逛逛與品嚐台南在地小吃美食，飽覽臺台南特殊多元的旅遊風情。相關活動及訊息詳情可參考臺南市觀光工廠網站

http://www.tourismfactory.tw/index.php或至各家觀光工廠網頁、FB查詢。

廣告
  • 南市觀光工廠數量全國第一，經發局新春推4大體驗與8條旅遊路線，要讓民眾五感體驗，盡情暢遊。 （記者王涵平翻攝）

    南市觀光工廠數量全國第一，經發局新春推4大體驗與8條旅遊路線，要讓民眾五感體驗，盡情暢遊。 （記者王涵平翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：南市觀光工廠人氣夯 春節推體驗與旅遊路線


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.