| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

Uber司機「檢舉小黃」活動揪違規 一天上百件

有Uber司機發起「檢舉小黃」活動，透過APP等方式來檢舉計程車在路上的交通違規情形，光在7日一天就有上百件檢舉案。計程車示意圖，與新聞無關。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-01-08  21:13

〔即時新聞／綜合報導〕新修正的公路法第77條「Uber條款」在6日上路，許多Uber司機面對重罰紛紛「不幹了」，媒體報導，在法規上路後，有Uber司機發起「檢舉小黃」活動，透過APP等方式來檢舉計程車在路上的交通違規情形，光在7日一天就有上百件檢舉案。Uber司機張先生表示，因為有小黃司機組隊「釣魚檢舉」Uber，所以才會有這活動。

《壹電視》報導，張先生表示，現在檢舉讓很多Uber司機都不敢出來開，因為罰金太重了，他認為，很多人不想搭小黃的原因，就是小黃很危險、違規太多，便以良性方式來檢舉小黃違規。他強調，活動不是要報復，是要提升小黃的品質。

報導稱，參加活動的有將近300位Uber司機，他們會透過LINE群組互相告知哪裡有小黃違規，光在7日一天就有上百件檢舉案。

廣告
  • Uber司機有LINE群組，互相告知小黃的違規狀況。（圖擷取自壹電視）

    Uber司機有LINE群組，互相告知小黃的違規狀況。（圖擷取自壹電視）

  • Uber司機張先生說，有小黃司機組隊「釣魚檢舉」Uber，所以才會有這活動。（圖擷取自壹電視）

    Uber司機張先生說，有小黃司機組隊「釣魚檢舉」Uber，所以才會有這活動。（圖擷取自壹電視）

  • Uber司機張先生說，活動不是要報復，是要提升小黃的品質。（圖擷取自壹電視）

    Uber司機張先生說，活動不是要報復，是要提升小黃的品質。（圖擷取自壹電視）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Uber Uber條款 交通違規 交通違規檢舉 小黃 計程車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：Uber司機「檢舉小黃」活動揪違規 一天上百件


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.