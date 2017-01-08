Uber司機「檢舉小黃」活動揪違規 一天上百件
2017-01-08 21:13
有Uber司機發起「檢舉小黃」活動，透過APP等方式來檢舉計程車在路上的交通違規情形，光在7日一天就有上百件檢舉案。計程車示意圖，與新聞無關。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕新修正的公路法第77條「Uber條款」在6日上路，許多Uber司機面對重罰紛紛「不幹了」，媒體報導，在法規上路後，有Uber司機發起「檢舉小黃」活動，透過APP等方式來檢舉計程車在路上的交通違規情形，光在7日一天就有上百件檢舉案。Uber司機張先生表示，因為有小黃司機組隊「釣魚檢舉」Uber，所以才會有這活動。
《壹電視》報導，張先生表示，現在檢舉讓很多Uber司機都不敢出來開，因為罰金太重了，他認為，很多人不想搭小黃的原因，就是小黃很危險、違規太多，便以良性方式來檢舉小黃違規。他強調，活動不是要報復，是要提升小黃的品質。
報導稱，參加活動的有將近300位Uber司機，他們會透過LINE群組互相告知哪裡有小黃違規，光在7日一天就有上百件檢舉案。
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