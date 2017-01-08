鼓勵孩子拍動畫 台南兒童電影節啟動

在各界攜手揭幕下，今年的Eureka!台南國際兒童電影節熱鬧啟動。（記者吳俊鋒攝）

2017-01-08 15:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「Eureka！台南國際兒童電影節」又來了，除精選世界各地的觀摩片之外，更舉辦徵件競賽，鼓勵孩子們拍攝動畫，以在地觀點詮釋屬於自己的文化內涵，深耕教育，也拓展視野，今天正式啟動。

啟動儀式在歸仁文化中心登場，市政府、民間單位與學校團隊等各界一起宣示，並公布這次的主視覺設計，以及吉祥物，力邀各國合作的影展主席、導演共襄盛舉，更特地請來比利時來台駐村創作的動畫家見證，氣氛熱烈。

電影節執委會主席汪純煌表示，Eureka是希臘文，原意「我發現了」，這次的活動，安排一系列兒童動畫的「國際競賽片」、「國際觀摩片」、「未來導演競賽片」等播映場次，讓孩子們在台灣就能欣賞世界各地的傑作。

另外，還規劃了「短片徵件競賽」與「青少年影評培訓計畫」等單元，並打造國際影展合作交流平台，內容多元。

市政府文化局長葉澤山指出，電影節已邁入第3屆，7月21日起盛大登場，之前已有法、德、日、俄、泰、英、達卡、伊朗、新加坡、西班牙、斯洛維尼亞…等國家參加，建立口碑，這次的系列活動正式展開，精彩可期。