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高市偏鄉英語實驗成果發表 偏鄉學子逆轉勝

2017-01-07  16:11

〔記者方志賢／高雄報導〕高市教育局提升偏鄉學童英語能力，在全市57所國中小設置實驗學校，參與計畫英語老師需跳脫傳統教學模式，從「做中學」教會每個孩子，讓偏鄉孩子「逆轉勝」，今舉行成果發表，透過教學觀摩、表演競賽及動態闖關，展現偏鄉學生英語學習的自信。

這項偏鄉英語實驗計畫成果會，今在鳳山區衛武營舉行，教育部次長蔡清華、高市教育副局長戴淑芬、立委林岱樺與實踐大學教授陳超明等人，共同接下學生製作的感謝卡與成果冊，見證偏鄉校園推動英語實驗計畫的具體成果。

蔡清華表示，參與實驗計畫的教師，必須嘗試跳脫傳統英語教學思維，用心設計教學，同時花上正常教學3倍以上的時間，改變自己的教學模式，設計教案、教學活動，讓每個孩子都能得到個別化、差異化的學習環境。

成果發表會活動上，將英語教室現場搬到舞台上，由汕尾、中芸國小二位老師進行教學演示，另有外語歌謠唱跳及師生設計的互動闖關攤位。會場也呈現近幾年學生英語學習前後成績成長曲線，吸引不少家長、民眾駐足觀賞與肯定。

一名美濃區陳姓學生表示，很期待上英語課，因為老師都會讓大家玩遊戲記住單字，讓原本不喜歡英語課的同學喜歡上英語了。另汕尾國小Cindy老師也提到，有位六年級學生，原本害羞、退縮，3年級接觸專案英語課程後，學習信心大增，英文成績保持90分以上，也帶動其他學科成績，個性變得開朗，主動幫助其他同學。

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  • 師生共同設計的互動闖關攤位。（記者方志賢攝）

    師生共同設計的互動闖關攤位。（記者方志賢攝）

  • 偏鄉英語成果發表會上，將英語教室現場搬到舞台上。（記者方志賢攝）

    偏鄉英語成果發表會上，將英語教室現場搬到舞台上。（記者方志賢攝）

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相關關鍵字： 偏鄉學童 偏鄉教育 實驗學校
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標題：高市偏鄉英語實驗成果發表 偏鄉學子逆轉勝


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