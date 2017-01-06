今年15所公立高中職全面免試 不採會考成績
2017-01-06 14:44
〔記者林曉雲／台北報導〕全面免試入學起跑！今年九月將首度有15所公立高中職舉辦全面免試入學招生，教育部長潘文忠今天表示，全面免試入學將採漸進方式推動，學生循完全免試入學管道升高中職，將不再採計國中會考成績，也不會看在校成績，主要目的是為了引導國中端能全面教學正常化。
教育部次長林騰蛟補充表示，包括新北市金山高中和雙溪高中、花蓮縣光復商工和玉里高中、馬祖高中等共15校將採取全面免試，對應區內的數校國中學生自願報名這15校免試入學，將不採計國中會考成績，只看志願序和多元表現，今年完全免試舉辦的15校沒有台北市學校，各校簡章預計在1月16日公告。
林騰蛟表示，今年是首年辦理，明年將推動全區的高中職全面免試入學，目前有可能性的縣市包括基隆、台東、馬祖及澎湖。
林騰蛟說明，這15所高中職招生相對單純，對應區內的國中校數從3校到8校，原則上學生有報名就會錄取，但如果招生名額求過於供，則會列出正取和備取，完全免試名額如未招滿可流用到一般的免試招生名額，完全免試放榜時程將在會考舉辦之前、在會考之後放榜，仍會鼓勵學生考會考作為學力檢測之用。
15所全面免試高中職名單如下
新北市金山高中、雙溪高中、國立馬祖高中、位於南投的國立仁愛高農、位於台南市的國立白河高工、國立後壁高中、國立玉井工商、高雄市六龜高中、國立蘇澳海事、位於花蓮的國立玉里高中、光復商工、花蓮高農、位於台東的國立關山工商、成功商水、澎湖海事。
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