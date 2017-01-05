馬偕醫院週末不減診 人事成本增億元

2017-01-05 14:05

〔記者吳欣恬／台北報導〕因應一例一休上路，馬偕醫院將針對週六週日上班的醫護人員發給獎勵金和加班費，預估每年將增加至少一億元的人事成本。

受一例一休影響，台大醫院今天傳出四月起將減少週六門診。對此馬偕醫院董事長劉伯恩說，研究型醫學中心以減少服務量來因應，但服務性是馬偕醫院的特色，因此不會減少醫療服務的內容和質量。

但劉伯恩也指出，原則上馬偕醫院的行政人員將盡量不排週六週日上班，因此像開立診斷書、退費、申請證明等行政作業，就請民眾週一至週五的平常日來辦理。

而醫療單位經人力盤點後，必要的核心單位週六週日會留下，並發給上班的醫護人員獎勵金和加班費，由院方自行吸收增加的成本，盡量維持營運和服務內容。

劉伯恩透露，估計每年至少增加一億元的人事成本，且「只會多不會少」，但保證員工現有的春節、年終等獎金不便，在配合政府政策的同時，也體恤員工辛勞。