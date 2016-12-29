愛心企業捐贈6縣市電子鍋 賴清德：揪甘心

台灣松下電器捐贈843台電子鍋，給雲嘉南及高屏等6縣市代表、社福團體。（記者蔡文居攝）

2016-12-29 15:28

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣松下電器今天捐贈843台電子鍋，給雲嘉南及高屏等6縣市代表、社福團體，捐贈儀式由台南市長賴清德主持。他表示，「揪甘心」，希望在台灣松下電器拋磚引玉的善舉下，能讓更多企業投身社會公益。

賴清德表示，今天非常感謝台灣松下電器公司的熱心捐助，一口氣就捐贈800多台電子鍋給南部6縣市，台南市獲贈150台，將優先分配給最近要遷新居的地震受災戶，以及過年前要送暖的弱勢團體，或是與長照2.0結合，提供辦理共餐的社區照顧關懷據點及長照柑仔店等，讓社區處處有愛、餐餐溫暖。

捐贈儀式，由台灣松下電器總經理林淵傳代表捐贈843台電子鍋給各縣市社會局（處）及弱勢團體；受贈單位由台南市社會局、高雄市社會局、雲林縣社會處、嘉義縣社會局、嘉義市社會處、屏東縣社會局等6縣市代表及社團法人台灣普力關懷協會理事長張慧芳、台灣受恩社區關懷協會理事長劉庭軒代表接受。