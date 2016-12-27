國際獅子會捐贈視力保健儀器 造福24間國小

國際獅子會300-Ｃ2區總監郭國輝（中）代表捐贈視力保健配備給台中市教育局長彭富源（右）。（記者歐素美攝）

2016-12-27 15:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市近5成國小學生近視，更有7成5的國中生近視，國際獅子會300-C2區今天捐贈24套、總價值達600多萬元的視力保健設備給台中市教育局，造福台中市24所國小，為學生視力加油，捐贈儀式上午在社口國小舉行，教育局長彭富源特別感謝國際獅子回饋社會的善心。

彭富源表示，視力不良已是台灣學生嚴重的健康問題，且發生年齡有逐漸下降趨勢，近視更是學生主要的視力問題，以台中市為例，104學年度國中生視力不良率為75.79%、國小生視力不良率為48.26％，10個國小學童中即有約5人近視，校園常見「眼鏡哥」、「眼鏡姐」。

彭富源感謝國際獅子會300-C2區總監郭國輝及國際獅子會LCIF國際基金會，捐贈視力篩檢相關設備，嘉惠台中市學童，提升台中市校園視力保健能量，讓臺中市學生可以得到完善的視力照護，並提醒家長一起努力，減少小朋友使用3C產品，並透過定期檢查治療，幫助小朋友從小養成護眼的習慣，減少視力不良的機率。

郭國輝爭取國際獅子會總會10萬美金經費補助，加上該會的10萬美金，一起購置眼科專業檢查儀器、全圖像專業電腦液晶視力表及視力保健設備等多種儀器，捐贈教育局，教育局將分配給潭子頭國及神岡區社口國小等24校，以提升學校視力檢查品質，讓學童得以及早發現視力問題及早治療。