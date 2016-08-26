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台61線229K五條港交流道 北上匝道封閉2天

2016-08-26  19:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕台61線五條港交流道將進行路面整修工程，北上匝道將30及31日每天8時至20時止封閉，北上往台西、麥寮與彰化大城方向可提前改道，可下233K台西交流道，改由台 17線北上接226K崙豐交流道。

公路總局第五區養護工程處斗南工務段表示，台61線226K+900~238K+736（北上側）將於8月30日（星期二）起至年8月31日（星期三） 進行路面整修，每日8時至20時止封閉台61線229K五條港交流道北上入口匝道與出口匝道，用路人可依既有牌面及施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，並遵守現場指揮人員導引小心通過工區，以確保行車安全。

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  • 台61線229K五條港交流道北上匝道30日起封閉2天，公路總局第五區養護工程處斗南工務段提供的改道路線圖。（記者詹士弘翻攝）

    台61線229K五條港交流道北上匝道30日起封閉2天，公路總局第五區養護工程處斗南工務段提供的改道路線圖。（記者詹士弘翻攝）

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