稅務獎勵金爭議／獎金無法源 財部自肥恐涉貪污

2019-01-11

〔記者吳政峰／台北報導〕財政部在無法源依據情況下，編列稅務獎勵金，引發「名不正、言不順」的質疑，立法院也擬將獎金法制化，法稅改革聯盟發起人、台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍直指這是筆「邪惡」的錢，自肥收錢的人恐涉貪污重罪。

陳志龍指出，貪污治罪條例第四條的侵占公有財物罪，是本刑十年以上最重無期徒刑之罪，還可併科一億元罰金，而財政部利用職務之便，在沒有法源依據下自編獎金，恐有觸犯本法之虞。

陳志龍表示，稅務獎勵金的法源已於二○○四年廢掉，財政部卻用行政函令暗度陳倉，成為本質「邪惡」的獎金，且從基層的稅務人員到高層雨露均霑，成為龐大的共犯結構。

真理大學財經法律系副教授吳景欽也認同陳的見解，並指除了貪污，還可能觸犯刑法的圖利罪，因整個獎金制度僅透過「辦法」發放，根本無法源，但若僅拿獎金而未參與編預算，則無觸法問題。吳景欽強調，獎金造就稅務人員「辛勤」查稅，但這些被控逃漏稅者都真的心存僥倖嗎？他不這麼認為，因為抗稅的救濟管道，舉凡複查、訴願都是財政部，就連到了行政法院，法官也採財政部的行政函釋，民眾勝訴的機率約只有五％。

曾任監委、立委的文化大學法律系教授李復甸雖認為在「罪不及眾」原則下，自肥不太可能構成貪污或圖利，但他對財政部違反法治的基本原則很有意見，查稅本來就是稅務人員的職責，若查稅辛苦，則應調高薪資，而監院曾督促不可再發稅務獎勵金，財政部的做法沒有正當性，也不應把獎金法制化。

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