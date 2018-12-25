15藍訪中？有的樂見 有的不急

2018-12-25

〔記者張勳騰、陳鳳麗、何玉華、王榮祥、張菁雅、俞肇福／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天上任，他日前拋出「中央跟著地方走」的兩岸政策。曾在兩年前邀集「藍八」縣市長赴中國交流的國民黨苗栗縣長徐耀昌日前也說，中國國台辦官員選後向他透露希望比照「藍八」縣市模式，促成十五藍營縣市長訪北京，增進兩岸經貿發展。對此，部分藍營執政縣市樂觀其成。

蔡英文政府上台後，中國祭出分化統戰伎倆。徐耀昌曾在兩年前邀集「藍八」縣市長赴中交流，行銷各縣市相關農特產品及推動觀光等。

徐耀昌說，目前藍八縣市間已有溝通窗口，將再與另七個縣市政府聯繫，看是否建立聯繫窗口與平台，赴中國行銷農產品及推動觀光、文化交流。

南投縣原來就是藍八縣市之一，縣長林明溱這次順利連任。他強調，南投縣四年來一直都有跟國台辦接觸，請他們協助將農產品銷到中國。上週中寮鄉滯銷的柳丁，已透過上海的國台辦協助運往上海。

他說，最近縣府會再召集十三鄉鎮市農會開會，了解今年各鄉鎮市會有什麼農產品可能滯銷，再請國台辦協助。另外，上月大選結束後，已開始有中國遊客團體到台灣，行程也安排在南投縣待兩天。

外傳國台辦希望促成下屆藍營十五縣市長訪北京，台中市政府新聞局長吳皇昇表示，對此事不知情；高市新聞局長王淺秋昨表示，沒接到相關訊息，基本上是有這個機會，但韓國瑜認為，就任初期以高雄為優先，行有餘力再跟其他縣市串聯出訪。

今天就任新北市長的侯友宜，他的發言人賴冠群表示，侯過去在警政署長、新北市副市長任內，對於兩岸城市交流都不陌生，未來會持續推動。

連任連江縣長的國民黨籍劉增應昨天表示，馬祖與中國的距離很近，他將於明年一月一日前往中國福建省參訪四天，爭取客貨運與馬祖的觀光交流，最主要是爭取馬祖酒廠的高粱酒銷售到中國。

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