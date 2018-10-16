姚批民粹恐致菲律賓化 柯：菲經濟成長 不要隨便嘲笑

2018-10-16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智日前痛批柯文哲造成新的民粹主義，恐讓台灣變成菲律賓，他抱持「我不入地獄，誰入地獄？」使命，願挺身讓台灣民主繼續向前走。柯文哲昨受訪反批姚「失言」，指菲律賓在總統杜特蒂帶領下經濟連年成長，隔空嗆姚「不要隨便嘲笑別人」，台灣自己還要努力一下。

柯文哲昨被問及姚文智批他帶起民粹主義，恐讓台灣變菲律賓，柯不假思索便說「這是失言」，因為菲律賓在杜特蒂當總統後，連年經濟成長率超過六％，今年可能會超過七％，所以不要隨便嘲笑別人，台灣自己還要努力一下。

指姚文智失言

至於姚文智稱「我不入地獄，誰入地獄？」媒體詢問柯覺得台北像地獄嗎？柯認為台北雖然不到盡善盡美，但有時看世界評比，經貿排在全球十七、十八名左右，可見也沒那麼差。

姚文智近日火力全開，砲轟柯是比國民黨主席吳敦義更厲害的Liar（騙子），是天下第一白賊，柯昨反酸「講別人壞話，自己也不會變好」、「我只是有時候忍不住嘲笑別人，但不會主動去講人家壞話、貼標籤」，整個社會文化要提升。

柯昨參加生技園區開幕典禮，並與總統蔡英文同台，由於蔡英文日前才在姚文智後援會上批評柯沒有解決內湖交通問題，還說「換姚文智來做」。柯昨語氣堅定強調和蔡英文同台「不會（尷尬）！」他是亞斯伯格症，看到誰都不會尷尬。