「教中國將葉克膜用於器官移植」 葛特曼批柯邪惡

2018-10-03

〔記者吳亮儀／台北報導〕《屠殺》一書作者伊森．葛特曼昨天在台北召開國際記者會，他明確指出，柯文哲醫師受訪時知道，「台灣來的病人不必擔心從囚犯或毒癮犯者取下的器官會不健康，因為器官都來自法輪功。」葛特曼說，在中共活摘器官這件事情上，柯教導中國人如何使用葉克膜並使用在器官移植上，這是最邪惡的部分。

柯文哲是騙子？ 葛回答：Yes

葛特曼敘述書中內容並指出，他訪問許多中共警察的口述，說明他們如何摘取法輪功和新疆維吾爾族人的器官。記者會後有人提問：「是否認為柯文哲是騙子？」葛特曼回答：「Yes!」

葛特曼說，在中共活摘器官這件事情上，柯扮演的是一個「中間」的角色，一是讓有錢人能到中國做器官移植；二是做推銷員，將葉克膜器材賣到中國；三是當導師，教導中國人如何使用葉克膜並使用在器官移植上，他認為這是最邪惡的部分。

葛特曼說，柯文哲在接受他訪問的前三個月有到中國參加葉克膜的研討會，他認為柯參與程度很高，因為柯是當中唯一非中國講者。葛特曼說：「我們當時把一些懷疑有做政治犯和良心犯器官移植的醫院圈起來。」葛特曼強調，他不清楚柯到底做了甚麼，但他仍會將柯列入「有活摘器官嫌疑」。

葛特曼說，葉克膜對器官移植很重要，因為可讓肺臟和心臟延長功能八小時，他秀出自己和一群維吾爾族女性的合照，指其中一名維吾爾族女性若沒葉克膜，她的全身器官約只價值廿五萬美元，但若有葉克膜可到卅五萬美元。

對於柯文哲曾說可能會跨國告他，葛特曼說，他並非律師，等發生了再說；是否願意和柯對質？葛特曼說，他知道目前台灣是在選舉，這恐被說成是外國勢力介入台灣選舉，「但我不代表美國或其他國家」。

葛特曼強調，《屠殺》這本書主要是在講中共強摘器官，並非針對柯文哲。他昨天近半小時的記者會都在講中共的惡跡，提到柯文哲時僅一句話帶過，會後媒體發問內容則全都針對柯文哲，葛特曼則做出相關回答。

根據「人體器官移植條例」，醫師如仲介人員到海外或直接帶病人過去，涉器官仲介，不管是否涉及金錢交易，都違反醫師法規定，最重可吊銷執照；若仲介器官買賣，還有一到五年刑責。

衛福部官員上月曾說明，沒有任何證據顯示柯文哲仲介任何人去中國做器官移植，也沒有任何人檢舉，衛福部不會對這件事調查。