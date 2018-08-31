日本眾議員鈴木馨祐：制衡中國 美日聯盟平台很重要

2018-08-31

〔記者彭琬馨／台北報導〕日本眾議員、自民黨青年局長鈴木馨祐昨在「二○一八印太安全對話」研討會上指出，中國在亞太區域的長遠目標是掌握地區的主導力量，因此在東海、南海展開積極作為，要抵銷中國的作為，美日聯盟等都是很重要的平台；日本參議員松川琉依認為，印太戰略的出現是對中國崛起的回應，支持這些戰略方向的國家應該共同合作，包含政府單位與私部門。

台灣獨立存在 攸關日本安全

外交部委託遠景基金會辦理「印太安全對話」，首場座談由來自美、日與台灣的國會議員展開對談。日本參議員松川琉依在會中提到，印太戰略是地緣政治的一環，其中一個目的是為了維護亞太地區國家的安全；日本雖然想與中國維持良好關係，但無意就海權一事妥協，因此，台灣獨立存在的事實攸關日本安全的重要利益，她認為，美日台甚至印度、澳洲應該彼此合作，以確保各國的海權自由。

松川琉依也提到，印太戰略中，各國政府單位甚至私部門都應集體協作，政府應扮演協助角色，讓合作「不只在公部門，也能在私部門進行」。

日本眾議員鈴木馨祐則認為，中美在區域中力量的更迭，將影響整體區域穩定，中國目前在東海、南海與台灣海峽的作為可能威脅區域安全，要抵銷中國在區域間的影響力，美日聯盟等平台不可或缺。

鈴木馨祐也說，中國目標是在削弱美國亞太影響力，也藉由提升東海、南海區域壓力，來擁有穿越整個西太平洋能力；美日台間應共同合作，建立如跨太平洋夥伴全面進步協定的平台，以促進自由與開放的印太戰略。