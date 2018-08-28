在野網軍與中方合流 操弄假訊息

2018-08-28

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統近日南下勘災有無涉水，網路上呈現「各自表述」，在野並引為攻訐內容，更扯的是，還有網路捏造總統指示陪同救災的裝甲兵須「荷槍實彈」、「槍枝都上膛」等假訊息。黨政人士認為，大量假訊息多源自於中國的「內容農場」，不少在野人士取材後再透過社群網絡快速發送，兩岸網軍確有合流之勢。

針對網路謠言及假新聞，政府部門近期動作轉趨主動積極，例如捏造總統要士兵荷槍陪救災，國防部除譴責此低劣行徑外，並將立即提告，以正視聽。外交部也提到，某些外交新聞報導已證實為中國某「內容農場」的產品，這些攻擊極可能皆是國家層級發動的「假訊息攻勢」。

蔡涉水勘災被加工 網路即時發送

總統上週六前往嘉義勘災水患，為盡早抵達地點，總統一行乘坐高底盤大型軍卡及輪型甲車，在「行進途中」卻遭拍攝後加工指控為「規避涉水」，並立即在社群網路如LINE、臉書等快速發送。不少LINE群組或臉書社團都是當晚或隔天上午即收到批蔡文章。總統府及陪同勘災的民進黨立委雖立即貼出照片，證明總統抵達勘災點後全程涉水勘災，但在網路上已是「各自表述」。

中國官媒這兩天也見縫插針，並無駐點記者的環球時報以所謂「特約記者」方式羅織報導，稱蔡英文勘災被災民痛罵作秀、「下去走會髒了名牌鞋」、是「女皇出巡」，相關內容再回流至台灣內部繼續轉貼。

黨政人士指出，蔡總統執政兩年多，中國加強網路攻勢，大量的假訊息多源於「內容農場」，以這次總統涉水勘災為例，「內容農場」當天即有總統規避涉水的「完整報導」，等於是幫在野人士先準備好攻訐內容。黨政人士說，中國的內容農場經常將台灣的新聞改寫並進一步加工，看似報導，實為假新聞，接收者也常真假難辨而混淆。

黨政人士並說，在野系統確實養了一些網路的外包單位，這些台灣的網軍通路，也開始大量採用中國內容農場的假資訊當「攻擊彈藥」，無論走臉書通路或者轉進LINE封閉群組，整個量體變成非常巨大，傳播速度也隨之加快很多，不少在野人士取材後再透過社群網絡快速發送，兩岸網軍確有合流之勢，例如在農場裡，還可看到部分藍營的臉書連結。