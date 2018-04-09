徵召蘇？ 游：過半議員支持我

2018-04-09

一月就表達不選 黨中央「往另一個方向規劃」

〔記者陳心瑜／新北報導〕前行政院長蘇貞昌即將被徵召為民進黨新北市長參選人，另一位「天王」、前行政院長游錫堃昨由五位黨籍立委陪同爬觀音山「登高望遠」。游錫堃受訪表示，他曾在一月向黨主席蔡英文表達不選，所以黨中央「往另一個方向規劃」，蔡英文前天對他說「歹勢」；游說，他原本不選，但如今有過半數市議員支持，這讓他盛情難卻，但參選與否仍不忮不求，尊重黨中央決定的人選。

高志鵬：選輸了 黨主席、行政院長須辭職

「誰做決定、誰就該負責！」支持游錫堃的立委高志鵬批評說，外界講得民進黨新北市長人選好像已成定局，但中央選對會根本還沒討論，現在形塑「已經定於一尊」的態勢，讓人覺得很奇怪；高說，民進黨有「責任政治」的傳統，如果選輸了，按慣例，黨主席必須辭職，甚至行政院長也要跟著換，民進黨中央應審慎評估各方意見再做決定。

繼日前有過半數的民進黨新北市議員力挺游錫堃參選新北市長後，「正國會」的立委高志鵬昨舉辦登山活動，新北市的民進黨立委林淑芬、吳琪銘、江永昌、羅致政一路陪同，游錫堃等人在觀音山硬漢嶺遠眺新北市「登高望遠」，登山口也有支持者高喊「游錫堃、選新北」，政治意味濃厚。

游錫堃受訪說，他曾在一月二十三日與蔡主席見面，他當時表達不選，但因日前有過半數的黨籍市議員力挺，這讓他盛情難卻。他轉述說，蔡英文前天與他會晤時，表達擔憂之意，還用手勢形容在他表達不選之後，已經「往另一個方向規劃」，至今已兩個多月了，如今再改變可能有困難。

游建議小英 多聽新北市議員的不同意見

游錫堃表示，他建議蔡英文找機會多聽新北市議員的不同意見，蔡英文也爽快答應，並允諾在選舉時成立小組，特別幫助並關心這些議員，讓他覺得很安慰。

外傳蔡英文前天約見游錫堃是為了勸退，游錫堃說，前天的會談沒談到勸退問題，他從頭到尾就是「不忮不求」，從未說過要參選，何來勸退之說？

媒體追問游錫堃，是否會支持蘇貞昌？他沒有正面回應，僅說沒有詢問黨中央如何規劃新北市長人選；記者請他評估蘇貞昌是否有贏面？游錫堃笑回沒意見，表示中央黨部的決策，他都沒有耳聞。

外傳若蘇貞昌出線，時代力量黨主席黃國昌也可能參選，由於游錫堃和黃國昌的關係不錯，屆時是否願協助整合泛綠？游錫堃回應說，他一向以大局為重，尊重並支持黨中央決定的人選。