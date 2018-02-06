政院︰2025年非核家園目標未變

2018-02-06

〔記者陳鈺馥、楊綿傑、洪美秀／綜合報導〕有鑑於台電核二廠二號機於去年十二月完成大修，台電昨正式向原能會提出再起動申請；對此，行政院發言人徐國勇強調，二○二五年「非核家園」目標並未改變，再起動為核二廠二號機在大修後的正常程序。

徐國勇表示，已向行政院長賴清德報告此事，因核二廠二號機已歲修完成，該機的運轉執照於二○二三年到期，台電向原能會提出再運轉的申請，這是大修後的正常程序，台電已在上週完成為期一個月內部自主稽查程序，核二廠二號機組目前已是備轉可用狀態，整個工作在二月二日告一段落，所以本週一提出申請，至於最終是否可以核准運轉，要由原能會和台電進行專業判斷。

徐國勇強調，二○二五年非核家園目標不變，核一、核二、核三各廠也將於運轉執照到期時如期除役。目前的電力備載容量都在安全範圍，無缺電之虞。

原能會︰安全無虞才會起動

由於核二廠二號機已經停機六百多天，針對外界懷疑有安全問題，原能會核管處副處長李綺思說，停機期間，台電都有定期進行設備測試，後續還會召集外部專家及內部人員實地審查，檢視機組整體維護成效，以確認機組符合起動運轉的要求，整個程序至少需要一個月，一定會確保安全無虞才會同意起動。

李綺思表示，之前二號機曾因避雷器出問題導致短路停機，這次將針對避雷器等設備加強審查，若一切都符合標準，還需要到立法院進行專案報告後，才會重新起動。