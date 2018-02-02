小紅燈籠護梨花 91歲老農妙招禦寒

2018-02-02

〔記者黃美珠／新埔報導〕擔心寒流冷風冷雨摧殘梨花，新竹縣新埔鎮九十一歲阿公劉仕李發揮數十年種梨的智慧，利用免洗碗、筷、加上束帶，替梨穗遮風擋雨，好像一顆顆紅色的小燈籠高掛在梨園內，成為新埔梨史上頭一遭出現的討喜景象，已經造成轟動，許多人爭相詢問哪裡得見這個有趣又可愛的景致。

劉仕李說，他從小跟著父親一起種高接梨，現在位於南平里九鄰的山區兩甲多土地，有一半還在種水梨。他種了兩、三個品種，其中挑戰度最高的豐水梨，最怕寒流帶來的冰冷雨水和霧氣，所以在一月中，梨穗開始要開花時，為免影響人工授粉和後續的收成，只能繼續用勞力跟天爭。

不過老人家說，農民收入有限，消費者都想要買到便宜又好品質的產品。所以可以盡量壓低生產成本，才有機會接近市場的期待。

他說，豐水梨不好照顧，傳統作法就是替這些梨穗「撐傘」做保護，以前他也是這樣做。

但是一把「小雨傘」成本至少要十四元。他一甲多的高接梨園，三百多棵梨樹中，就有六十多棵的豐水梨需要這樣的保護，換算至少就要三千五百把小雨傘，成本實在太高。

所以跟兒子一起動腦想辦法，突然臨機一動，想到或許可以利用免洗碗筷來取代小雨傘，未來收納上面也很方便，可以年年反復回收使用。

劉仕李說，一包免洗筷有一百雙筷子，要價只有廿五元，但能保護兩百枝梨穗。而一包廿五元的免洗碗共有五十個小塑膠碗，可以「罩住」五十枝梨穗。固定碗筷用的束帶一包、一百根只要十四元，三者相加，保護一枝梨穗的成本不到一塊錢台幣，遠低於一支小雨傘的成本。